Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga dùng ‘hạm đội bóng tối’ để phóng UAV tấn công các thành phố châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Liên bang Nga đang sử dụng “hạm đội bóng tối” gồm các tàu chở dầu để “phóng và điều khiển” thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các thành phố châu Âu.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wołyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 28/9, theo giờ địa phương, cho biết phát biểu nêu trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra vào tối cùng ngày, trên cơ sở trích dẫn các báo cáo tình báo khi căng thẳng giữa Liên bang Nga và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng liên quan đến việc vi phạm không phận.

Kể từ đầu tháng 9/2025, nhiều thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan, Romania, và có khả năng cả Hà Lan, Phần Lan và Đan Mạch.

Ngày 19/9, Estonia cáo buộc ba tiêm kích MiG-31được cho là của Liên bang Nga bay vào không phận nước này trong 12 phút mà không xin phép hay trình kế hoạch bay, kích hoạt Điều 4 của NATO. Trong khi đó vào ngày 26/9, máy bay chiến đấu của Hungary đã lần đầu tiên chặn năm máy bay của Liên bang Nga trên Biển Baltic.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đáp trả bằng cách phủ nhận các vụ vi phạm không phận và gọi phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) là “cuồng loạn”, cho rằng những biện pháp dự kiến sẽ chỉ làm “gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị trên lục địa của chúng ta”.

Thậm chí, trong bài đăng trên Telegram ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - bà Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “cờ giả” ở Romania hoặc Ba Lan, và điều có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Kênh RT ngày 26/9 dẫn lời bà bà Zakharova cho biết, dựa trên thông tin hiện có, kế hoạch của Ukraine là chỉnh sửa một số thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn, lắp đầu đạn sát thương vào chúng. Sau đó, các chuyên gia Ukraine điều khiển chúng ngụy trang thành "thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga" đến các trung tâm vận tải lớn của NATO ở Ba Lan và Romania.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga bổ sung rằng Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ lỗi cho Nga và từ đó cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang giữa Liên bang Nga và NATO.

Theo RT, Ukraine đã sửa các thiết bị máy bay không người lái Geran do Liên bang Nga sản xuất tại nhà máy LORTA ở Lviv. Vào ngày 16/9, chúng được chuyển đến thao trường Yavorov ở miền Tây Ukraine, nơi đặt Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế của Học viện Quốc gia Hetman Petro Sagaidachny.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, phát biểu tối 28/9, Tổng thống Zelensky kêu gọi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga trước mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.