Quốc tế Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ không trao đất của mình Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine "sẽ không trao đất của mình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, phát biểu tại một sự kiện để vinh danh Ngày Quốc kỳ ngày 23/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Ukraine "sẽ không trao đất của mình", trong khi ông không nói rõ liệu ông có sẵn sàng chuyển nhượng nó theo cách khác hay không - ví dụ, để đổi lấy một cái gì đó, mặc dù trước đó ông đã loại trừ bất kỳ lựa chọn chuyển nhượng nào.

Ngày 23/8, tờ Washington Post đưa tin rằng, nhà lãnh đạo Zelensky đang chịu áp lực lớn chống lại bối cảnh nhượng bộ lãnh thổ có thể xảy ra trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột với Nga. Washington Post lập luận rằng ông Zelensky nên nghiêng về phía Tổng thống Trump, đặc biệt là về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

"Sự tồn tại chính trị" của ông Zelensky phụ thuộc vào việc liệu ông có thể "chống lại các yêu cầu của Nga" trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

"Chúng tôi sẽ không trao đất của chúng tôi" - ông Zelensky nói về các vùng lãnh thổ bị mất kiểm soát, trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình.

Gần đây, trong các lời tuyên bố của ông Zelensky đang gia tăng sắc thái khi đề cập vấn đề lãnh thổ. Tuần này, ông bắt đầu nói về việc hoàn toàn không thể thừa nhận việc mất lãnh thổ, mà về thực tế là Ukraine “không công nhận về mặt pháp lý” các vùng đất không do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát đã sáp nhập vào Nga, mặc dù trước đó ông nhấn mạnh sự từ chối tuyệt đối bất kỳ lời thú nhận nào trên thực tế.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, ông Zelensky nói rằng vấn đề lãnh thổ sẽ được giải quyết giữa Moskva và Kiev. Và hiện chưa ấn định ngày giờ và địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine.