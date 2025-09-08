Pháp luật Tông trực diện khi vượt ẩu, xe đầu kéo kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn ở Nghệ An Sáng 9/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, một số người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng, một số xe ô tô tải và xe con đang dừng chờ lưu thông qua đoạn đường đang sửa chữa theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Lúc này, xe đầu kéo 37H-050.97 kéo theo rơ moóc 37R-043.37, di chuyển cùng chiều, bất ngờ vượt lên một xe đầu kéo khác thì xảy ra va chạm trực diện với xe tải mang biển số 88C-132.25 chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Thủy

Chưa dừng lại, xe đầu kéo 37H-050.97 tiếp tục mất lái, đâm vào xe con 37A-931.xx đang dừng phía trước. Lực va chạm khiến xe con bị đẩy mạnh vào một xe tải khác, dẫn đến va chạm dây chuyền với các phương tiện đang dừng đậu bên đường.

Vụ tai nạn khiến xe con bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp hiện trường. Một số người ngồi trong xe con bị choáng, tài xế xe tải 88C-132.25 bị thương, người dân phải cạy cửa đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo 37H-050.97 lao xuống ruộng ven đường, phần rơ moóc chắn ngang đường Hồ Chí Minh, khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng. Các phương tiện phải di chuyển theo tuyến khác để tiếp tục hành trình.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.