Top xe bán chậm tháng 9: Explorer và Civic Type R đội sổ Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 ghi nhận nhiều biến động với danh sách xe bán chậm xuất hiện những cái tên quen thuộc như Explorer, Innova và Accord.

Những mẫu xe chỉ bán được một chiếc

Ford Explorer chính thức trở thành mẫu xe có doanh số thấp nhất thị trường trong tháng 9, với chỉ một chiếc được giao đến tay khách hàng. Tình trạng này được lý giải là do Ford Việt Nam đã tạm dừng phân phối mẫu SUV cỡ lớn này để chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ mới hoặc một sản phẩm thay thế. Doanh số ghi nhận có thể đến từ những chiếc xe cuối cùng còn tồn kho tại đại lý.

Ford Explorer dẫn đầu danh sách xe bán chậm với chỉ một chiếc được bán ra trong tháng 9.

Cùng chia sẻ vị trí cuối bảng với Explorer là Honda Civic Type R, cũng với doanh số một chiếc. Mẫu xe hiệu suất cao này có giá bán cao và được nhập khẩu với số lượng giới hạn. Do đó, việc Civic Type R không hướng tới mục tiêu doanh số đại trà là điều đã được dự báo trước, thay vào đó là vai trò xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Honda Civic Type R là một sản phẩm kén khách, chủ yếu mang tính biểu tượng cho Honda.

Những cái tên chờ ngày trở lại

Vị trí thứ ba trong danh sách thuộc về Toyota Innova với 4 xe bán ra. Tương tự Ford Explorer, mẫu MPV này đã tạm dừng bán tại Việt Nam để dọn đường cho thế hệ mới, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay với tùy chọn động cơ hybrid. Lượng xe bán ra là những chiếc cuối cùng còn lại ở các đại lý.

Doanh số Toyota Innova sụt giảm mạnh do đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Honda Accord cũng ghi nhận doanh số khiêm tốn với 5 chiếc, thoát khỏi top 3 bán chậm nhất. Mẫu sedan hạng D này đang gặp khó khăn trong một phân khúc ngày càng thu hẹp, đồng thời phải đối mặt với các đối thủ có thiết kế và công nghệ mới hơn trong khi giá bán vẫn ở mức cao.

Honda Accord cần một bản nâng cấp toàn diện để tăng sức cạnh tranh.

Thách thức từ các dòng xe đặc thù

Suzuki Jimny và Ford Mustang Mach-E cùng ghi nhận doanh số 13 chiếc. Suzuki Jimny, với thiết kế off-road đặc trưng và giá bán không dễ tiếp cận, được xem là một lựa chọn cho những người đam mê hơn là một mẫu xe phổ thông.

Suzuki Jimny là mẫu xe dành cho một nhóm khách hàng riêng biệt, không đặt nặng doanh số.

Trong khi đó, Ford Mustang Mach-E là mẫu SUV thuần điện có giá bán trên 2 tỷ đồng. Đây được xem là sản phẩm phô diễn công nghệ của Ford tại Việt Nam, do đó doanh số thấp không phải là điều bất ngờ trong bối cảnh hạ tầng xe điện chưa phát triển đồng bộ.

Ford Mustang Mach-E chủ yếu đóng vai trò làm nổi bật hình ảnh công nghệ của thương hiệu.

Cuộc cạnh tranh ở các phân khúc phổ thông

Phần còn lại của danh sách là những mẫu xe thuộc các phân khúc quen thuộc nhưng đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Isuzu mu-X, mẫu SUV 7 chỗ, chỉ bán được 15 chiếc dù có giá bán dao động từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng.

Isuzu mu-X vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Toyota Corolla Altis, một cái tên từng rất thành công, chỉ đạt doanh số 17 xe. Mẫu sedan hạng C này đang bị cạnh tranh gay gắt bởi các đối thủ có nhiều trang bị và giá bán hấp dẫn hơn. Cuối cùng, bộ đôi xe Hàn Quốc là Kia Soluto và Kia K5 lần lượt ghi nhận doanh số 18 và 19 chiếc, khép lại danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 9.

Kia Soluto gặp khó khăn trước các đối thủ trong cùng phân khúc.