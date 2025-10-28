Tottenham, Bayern nhắm Dusan Vlahovic của Juventus Juventus lún sâu khủng hoảng với ba trận thua liên tiếp và sa thải Igor Tudor sau thất bại 0-1 trước Lazio. Tottenham và Bayern theo dõi sát Dusan Vlahovic, người còn hợp đồng đến cuối mùa và đã ghi 4 bàn sau 11 trận.

Tottenham Hotspur và Bayern Munich đang theo dõi sát sao tương lai của Dusan Vlahovic trong bối cảnh Juventus lao dốc và đứng trước các quyết định khó về nhân sự. Theo Gazzetta dello Sport, hợp đồng của tiền đạo người Serbia sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và Juventus sẵn sàng lắng nghe đề nghị ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Vlahovic có thể rời Juventus.

Khủng hoảng Juventus và hệ quả tức thời

Thất bại 0-1 trước Lazio là trận thua thứ ba liên tiếp của Juventus, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của HLV Igor Tudor, người thay thế Thiago Motta vào tháng 3 năm 2025. Sự sụt giảm được đánh giá mang tính hệ thống hơn là vấn đề từ băng ghế huấn luyện.

Phó Tổng biên tập Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, nhận định: “Tudor thay đổi các yếu tố, nhưng sản phẩm vẫn không thay đổi. Juventus không thấy những con số tương tự kể từ kỷ nguyên Maifredi vào năm 1991.” Ông đồng thời chỉ ra đội hình hiện thiếu các cầu thủ đẳng cấp để xoay chuyển kết quả.

Vlahovic dưới sức và áp lực chuyển nhượng

Trong bức tranh ảm đạm, Vlahovic vẫn là chân sút tốt nhất của Juventus mùa này với 4 bàn sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù vậy, tiền đạo người Serbia đã tịt ngòi kể từ khi ghi bàn ở trận gặp Borussia Dortmund tại UEFA Champions League.

Hợp đồng đáo hạn cuối mùa khiến Juventus cân nhắc phương án bán người ngay mùa đông để chủ động về kế hoạch thể thao lẫn tài chính. Sự hiện diện của Tottenham và Bayern trên bàn đàm phán có thể đẩy nhanh tiến trình, đồng thời tạo ra cạnh tranh về giá và điều khoản.

Góc nhìn chiến thuật và xây dựng lại đội bóng

Trong bối cảnh Juventus thay đổi trên băng ghế huấn luyện và cần làm mới lối chơi, việc chia tay Vlahovic có thể mở ra cơ hội tái thiết hàng công theo hướng khác. Đây là quyết định được xem như giải pháp tài chính cần thiết, song cũng là canh bạc chiến thuật khi “Bà đầm già” có nguy cơ mất đi mũi nhọn tốt nhất mùa này ngay giữa giai đoạn khó khăn.

Nếu giữ Vlahovic tới cuối mùa, Juventus có thêm thời gian ổn định, nhưng áp lực về kế hoạch nhân sự và tương lai tiền đạo này sẽ tăng dần theo từng vòng đấu. Nếu bán vào mùa đông, họ có nguồn lực sớm để tái đầu tư, đổi lại là rủi ro hiệu suất ngắn hạn ở giai đoạn then chốt.

Tottenham và Bayern theo dõi: tín hiệu từ thị trường

Theo Gazzetta dello Sport, Tottenham Hotspur và Bayern Munich đang theo sát diễn biến hợp đồng của Vlahovic. Trong thế bị động về thời gian, Juventus phải cân đong giữa giá trị thể thao hiện tại và khả năng tối ưu hóa tài sản trước khi hợp đồng hết hạn.

Việc hai ông lớn châu Âu cùng quan tâm không chỉ cho thấy vị thế của Vlahovic trên thị trường mà còn báo hiệu một kỳ chuyển nhượng mùa đông sôi động, nơi tốc độ ra quyết định có thể đóng vai trò then chốt.

Thống kê và cột mốc đáng chú ý

Hạng mục Chi tiết Kết quả gần nhất Juventus thua Lazio 0-1 Chuỗi kết quả Ba thất bại liên tiếp Biến động băng ghế Igor Tudor bị sa thải; từng thay Thiago Motta vào tháng 3/2025 Thành tích Vlahovic 4 bàn/11 trận trên mọi đấu trường Phong độ ghi bàn Chưa ghi bàn kể từ trận gặp Borussia Dortmund tại Champions League Hợp đồng Hết hạn cuối mùa giải Chuyển nhượng Juventus sẵn sàng lắng nghe đề nghị vào kỳ mùa đông sắp tới

Tác động dài hạn

Dù lựa chọn giữ hay bán, Juventus cần một lộ trình rõ ràng để giải quyết vấn đề mang tính hệ thống như Agresti chỉ ra. Với Vlahovic, cột mốc hợp đồng tạo ra điểm rẽ cho cả ba bên: cầu thủ, Juventus và những đội bóng theo đuổi như Tottenham hoặc Bayern.

Khi mùa đông đến gần, chữ ký của Vlahovic có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Còn với Juventus, quyết định sớm hay muộn đều phản chiếu cách họ định nghĩa lại bản sắc thi đấu giữa giai đoạn thử thách lớn nhất trong nhiều thập kỷ.