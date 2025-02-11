Tottenham thua Chelsea 0-1, Thomas Frank lý giải thất bại Bị CĐV nhà la ó sau trận thua 0-1, Thomas Frank nói ông 100% thấu hiểu, thừa nhận Spurs không hóa giải pressing tầm cao của Chelsea, xG chỉ 0.05 – thấp nhất lịch sử CLB ở Ngoại hạng Anh.

Tottenham thua 0-1 trước Chelsea và kết thúc trong tiếng la ó từ khán đài. HLV Thomas Frank gọi đó là cảm giác “cực kỳ đau đớn”, nhưng khẳng định ông “100% thấu hiểu” sự thất vọng của người hâm mộ sau màn trình diễn mà chính ông mô tả là “thi đấu tệ” và “hoàn toàn lép vế”.

HLV Thomas Frank nhận nhiều áp lực sau trận thua của Tottenham.

Điểm nhấn lớn nhất của trận derby là cảm giác bất lực được chính người trong cuộc thừa nhận. Frank không tìm cách bào chữa: Tottenham thiếu “năng lượng, cường độ và sự thanh thoát”. Trong bối cảnh phải rượt đuổi sau khi bị dẫn trước, Spurs càng dễ mắc quyết định sai, và chuỗi sai số tiếp tục kéo đội bóng vào thế bế tắc.

Phân tích chiến thuật: pressing tầm cao và vòng luẩn quẩn

Theo Frank, Tottenham không thể giải quyết được lối pressing tầm cao mà Chelsea áp đặt dù đã có sự chuẩn bị. Khi tuyến đầu bị khóa, các phương án thoát pressing không đủ tốc độ lẫn độ chính xác; thiếu năng lượng khiến cự ly đội hình bị kéo giãn, những điểm nối ở trung tuyến không xuất hiện đúng thời điểm. Hệ quả: Spurs phải chuyền dưới áp lực liên tục, phạm sai lầm trong lựa chọn và hiếm khi đưa được bóng vào các khu vực có thể tạo cơ hội.

Ba yếu tố mà Frank nhấn mạnh đều liên quan trực tiếp đến khả năng thoát áp lực: năng lượng để di chuyển tạo góc chuyền; cường độ để duy trì nhịp; và sự thanh thoát để thực hiện xử lý một chạm trong không gian hẹp. Khi cả ba đều suy giảm, Spurs không đủ nhịp bẻ pressing, khó chuyển trạng thái từ thủ sang công, và càng bị cuốn sâu vào vòng luẩn quẩn tâm lý sau khi thủng lưới.

Thống kê then chốt: xG chỉ 0.05, mức thấp kỷ lục

Sự bế tắc được phản chiếu rõ rệt qua con số: Tottenham đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.05 – mức thấp nhất trong lịch sử của họ ở một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Với thước đo xG, 0.05 cho thấy Spurs gần như không tạo ra cơ hội đáng kể. Frank thừa nhận thống kê này “gây tổn thương rất lớn” và nói ông “chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng nào tạo ra ít cơ hội đến thế trong một trận đấu”.

Phản ứng và cam kết của Thomas Frank

Trước tiếng la ó, Frank nói ông hoàn toàn hiểu phản ứng đó. Thay vì đổ lỗi, nhà cầm quân nhấn mạnh trách nhiệm phân tích nguyên nhân cốt lõi: vì sao kế hoạch thoát pressing không vận hành, vì sao đội thiếu năng lượng ngay từ đầu, và vì sao chất lượng quyết định tụt dốc khi phải đuổi theo tỷ số. Ông cam kết sẽ “xem xét kỹ lưỡng vấn đề này để tìm ra giải pháp cải thiện”.

Tác động tức thời và câu hỏi cho Tottenham

Thất bại 0-1 không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở cách thua: Tottenham bị đối thủ cùng thành phố áp đặt lối chơi, không thể tìm lời giải cho pressing tầm cao và gần như không đe dọa khung thành. Tiếng la ó là phép đo cảm xúc tức thời; còn con số xG 0.05 là lời cảnh báo về chất lượng cơ hội. Từ đây, bài toán của Frank là khôi phục năng lượng và cường độ, đồng thời tái thiết những nguyên tắc thoát pressing để Spurs không lặp lại vòng luẩn quẩn khi bị dẫn trước.

Trong một trận derby, cảm xúc có thể bùng lên; nhưng với Tottenham đêm nay, dữ liệu và diễn biến trên sân cùng kể một câu chuyện: Chelsea pressing cao, Spurs không hóa giải được, và mọi thứ trượt dốc từ đó. Thừa nhận vấn đề là bước đầu; phần còn lại nằm ở những chỉnh sửa cụ thể trong tuần tới.