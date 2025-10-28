Tottenham và Barcelona tranh giành Mason Greenwood Bùng nổ ở Olympique de Marseille với 8 bàn, 4 kiến tạo/12 trận, Greenwood lọt tầm ngắm Tottenham, Barcelona dẫn đầu cuộc đua, ưu tiên Champions League.

Cuộc đua chữ ký Mason Greenwood đang nóng lên: phong độ bùng nổ tại Olympique de Marseille (8 bàn, 4 kiến tạo sau 12 trận; 22 bàn mùa trước) đưa tiền đạo 24 tuổi trở lại tâm điểm thị trường. Theo TEAMtalk, Tottenham muốn bổ sung một cầu thủ tấn công năng động, trong khi Barcelona được cho là đang dẫn đầu cuộc đua. West Ham quan tâm, còn Real Madrid và Atletico Madrid cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao.

Mason Greenwood được nhiều CLB lớn ở Châu Âu theo đuổi.

Cuộc đua chuyển nhượng: Tottenham lên tiếng, Barcelona dẫn đầu

Theo TEAMtalk, Tottenham đã bày tỏ sự quan tâm lớn, coi Greenwood là mảnh ghép tăng tốc cho hàng công trong bối cảnh họ muốn cải thiện chiều sâu và nhịp độ tấn công. Ở chiều ngược lại, các nguồn tin cho biết Barcelona đang dẫn đầu, đồng thời có ý định tái hợp Greenwood với đồng đội cũ Marcus Rashford. Real Madrid và Atletico Madrid vẫn tiếp tục quá trình theo dõi, cho thấy sức hút của thương vụ trên bình diện châu Âu.

Đội quan tâm chính: Tottenham; Barcelona được cho là dẫn đầu.

Những CLB dõi theo: Real Madrid, Atletico Madrid; West Ham cũng muốn chen chân.

Ưu tiên của cầu thủ: tiếp tục thi đấu ở Champions League.

Rào cản: nguy cơ khủng hoảng hình ảnh nếu trở lại Anh.

Phong độ tạo thị trường: số liệu nói lên tất cả

Hiệu suất làm bàn và tham gia vào các tình huống quyết định của Greenwood là nền tảng kích hoạt sự quan tâm trên diện rộng.

Chỉ số Giá trị Bàn thắng mùa này 8 (sau 12 trận) Kiến tạo mùa này 4 (sau 12 trận) Bàn thắng mùa trước 22 Tuổi 24

Chuỗi thông số này phù hợp với nhu cầu từ các CLB lớn: một tiền đạo có khả năng trực tiếp tác động lên bảng tỷ số và đóng góp vào khâu phối hợp tấn công.

Tác động chuyên môn nếu cập bến Tottenham hoặc Barcelona

Tottenham: nhu cầu về một mũi nhọn năng động

Spurs muốn thêm một cầu thủ tấn công năng động (theo TEAMtalk). Với 22 bàn mùa trước và 8 bàn cùng 4 kiến tạo chỉ sau 12 trận mùa này, Greenwood cho thấy khả năng vừa ghi bàn, vừa tạo cơ hội. Trong bối cảnh xoay tua là bắt buộc ở cấp độ cao, một phương án tấn công có hiệu suất rõ ràng giúp Tottenham tăng tính linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt ở những thời điểm cần tốc độ và khả năng dứt điểm.

Barcelona: chiều sâu và tính cạnh tranh ở hàng công

Việc Barcelona được cho là đang dẫn đầu mang ý nghĩa bổ sung chiều sâu cho tuyến đầu. Các nguồn tin còn nhắc tới ý định tái hợp Greenwood với Marcus Rashford, qua đó tăng sức cạnh tranh nội bộ và tạo thêm phương án xoay chuyển khi lịch thi đấu dày đặc. Sự hiện diện của một cầu thủ đang ở trạng thái phong độ cao có thể gia tăng áp lực tích cực lên hệ thống tấn công.

Yếu tố ngoài sân cỏ và tiêu chí của Greenwood

Bất kỳ thương vụ nào đưa Greenwood trở lại Anh đều đối diện bài toán hình ảnh. Đây là ràng buộc đáng kể đối với các CLB Premier League quan tâm. Ở chiều ngược lại, ưu tiên thi đấu Champions League của Greenwood khiến những lựa chọn như West Ham hay lời đề nghị từ Al-Hilal, Al-Nassr kém sức nặng hơn ở thời điểm này.

Cục diện: cuộc đua khó lường

Với hiệu suất hiện tại và nhu cầu của các đội hàng đầu, cuộc đua chiêu mộ Greenwood tiệm cận giai đoạn then chốt. Tottenham chủ động nhập cuộc, Barcelona nắm lợi thế theo các nguồn tin, còn Real Madrid và Atletico Madrid sẵn sàng can thiệp nếu phát sinh cơ hội. Khi tiêu chí Champions League được đặt lên hàng đầu và rào cản hình ảnh ở Anh còn đó, các CLB hàng đầu châu Âu đang có lợi thế đàm phán. Kịch bản cuối cùng phụ thuộc vào việc đội nào đáp ứng được lộ trình thi đấu đỉnh cao và thuyết phục được Greenwood về vai trò trong dự án thể thao.