Xã hội Tour khám phá Ninh Bình lọt top trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhất thế giới Tour trong ngày từ Hà Nội đến Ninh Bình được Tripadvisor bình chọn là một trong những trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới năm 2024.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình, với hơn 3.600 đánh giá của du khách quốc tế, "tour du lịch Ninh Bình trong ngày, xuất phát từ Hà Nội" được Tripadvisor xếp thứ 9 trong danh sách 25 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới. Đây là điểm đến duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách.

Trải nghiệm du lịch cuốn hút nhất thế giới là hạng mục mới nhất được Tripadvisor công bố trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers' Choice Awards Best of the Best. Danh sách giải thưởng dựa trên lượt bình chọn cao nhất từ hàng triệu độc giả, du khách, các chuyên gia trên thế giới.

Trong số 8 triệu danh sách được bình chọn trong 12 tháng, chỉ có 1% điểm đến được xướng tên.

Tripadvisor gợi ý du khách nên có một ngày đắm mình trong vẻ đẹp tự nhiên phiêu lưu Ninh Bình. Du khách có thể thử trải nghiệm đi bộ đường dài, đạp xe ngắm khung cảnh làng quê đẹp như tranh vẽ, chụp ảnh các danh lam thắng cảnh.

Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đón lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Là tỉnh sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa và lịch sử phong phú, Ninh Bình nổi tiếng với du khách trong nước và quốc tế. 6 tháng đầu năm, lượng khách đến tỉnh ước đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt gần 84% kế hoạch năm.

Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 72% so với kế hoạch năm. Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng "Đô thị di sản thiên niên kỷ, Thành phố sáng tạo", lấy di sản Tràng An làm trung tâm.

Năm 2020, Trips to Discover (Mỹ) đã điền tên Ninh Bình vào danh sách 14 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Năm 2022, tạp chí Du lịch và Giải trí (Mỹ) xếp Ninh Bình vào danh sách 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á.

Năm 2023, Ninh Bình đoạt Giải thưởng Đánh giá của khách du lịch, là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Ninh Bình là một trong 23 địa điểm đáng đến nhất thế giới.

Mới đây nhất, năm 2024, Ninh Bình đứng vị trí thứ 4 trong "Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông".