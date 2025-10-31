Toyota bZ Time Attack concept: bệ thử cho đua xe điện bZ Time Attack là concept SEMA chạy điện đầu tiên của Toyota, hạ gầm 6 inch, tăng bề rộng cơ sở 6 inch, treo và phanh xe đua, công suất trên 400 mã lực cùng gói khí động học lớn.

Toyota giới thiệu bZ Time Attack concept – mẫu concept chạy điện đầu tiên của hãng tại SEMA – với tuyên bố đây là “bệ thử di động” cho phát triển đua xe điện. Dựa trên một mẫu bZ 2026 cấu hình dẫn động bốn bánh 338 mã lực (0–60 mph trong 4,9 giây), bản Time Attack được tinh chỉnh hệ truyền động 2 motor lên mức trên 400 mã lực, quản lý bởi chương trình ECU riêng. Toyota không cung cấp các ước tính hiệu năng chính thức, nhưng cho biết thời gian 0–60 mph có thể rút ngắn xuống gần 4,0 giây.

toyota bz time attack concept

Từ bZ AWD 338 mã lực tới bệ thử >400 mã lực

Điểm khởi đầu của dự án là một mẫu bZ 2026 dẫn động bốn bánh, công suất 338 mã lực. Trên nền tảng đó, Toyota nâng cấp hệ truyền động 2 motor lên mức trên 400 mã lực, kết hợp bộ điều khiển ECU lập trình riêng để tối ưu phản hồi và phân bổ lực kéo. Mục tiêu là đẩy nhanh gia tốc và đảm bảo độ bền khi vận hành trên đường đua. Về các con số hiệu năng, nhà sản xuất không công bố thông số thử nghiệm chính thức.

Khung gầm chuyên trị đường đua: hạ 6 inch, nới cơ sở 6 inch

Để khai thác lốp và khí động học, bZ Time Attack được hạ gầm 6 inch và tăng bề rộng cơ sở 6 inch so với xe nguyên bản. Hệ treo được làm mới hoàn toàn với giảm xóc dạng coil-over và lò xo Tein. Hệ thống phanh Alcon đi kèm bố phanh Hawk – vốn được điều chỉnh từ xe đua GR86 Cup và GR Corolla TC – nhằm đảm bảo độ bền nhiệt và cảm giác chân phanh ổn định trên đường chạy dài.

Mâm BBS Unlimited kích thước 19 inch đi cùng lốp Continental ExtremeContact Sport 02 bản 305/30 giúp tăng diện tích tiếp xúc, trong khi thiết lập treo và vệt bánh rộng hơn phục vụ độ bám và ổn định thân xe khi vào cua tốc độ cao.

toyota bz time attack concept

Thân rộng và khí động học hướng hiệu suất

Gói thân rộng tập trung vào hiệu quả khí động học: ốp vè bánh in 3D màu đen, cánh chia gió trước sắc cạnh, cánh gió sau cỡ lớn và bộ khuếch tán kéo dài dưới cản sau. Các hốc thoát gió lớn trên vòm bánh trước giảm áp suất trong hốc bánh, hỗ trợ ổn định hướng lái khi phanh sâu và đổi hướng nhanh.

Khoang lái tối giản, đạt chuẩn FIA

Bên trong, bZ Time Attack loại bỏ tối đa vật liệu thừa để giảm trọng lượng. Xe trang bị khung chống lật theo chuẩn FIA, ghế đua OMP kèm dây an toàn OMP. Hàng ghế sau bị loại bỏ; nhiều chi tiết trang trí cũng được cắt giảm, chỉ giữ lại các thành phần chức năng trên táp-lô. Cụm nút chuyển số dạng nhấn đặc trưng của bZ được di dời trên bảng điều khiển để thuận tay người lái khi đua.

toyota bz time attack concept

Bối cảnh SEMA: từ hoán đổi động cơ tới đua xe điện

Nhiều dự án SEMA trước đây của Toyota tập trung vào hoán đổi động cơ. Năm nay, hãng lắp động cơ V6 tăng áp hiện đại vào một mẫu Land Cruiser cổ điển; trước đó một mẫu GR86 được hoán với động cơ 3 xy-lanh tăng áp và hệ dẫn động bốn bánh của GR Corolla. Hai năm trước, Toyota từng trình làng concept FJ Bruiser với động cơ NASCAR V8 trên nền FJ45 cổ. Với bZ Time Attack, hãng chọn một hướng khác: dùng xe điện làm bệ thử cho công nghệ đua.

Thông số chính Toyota bZ Time Attack concept

Hạng mục Thông tin Nền tảng Dựa trên bZ 2026 dẫn động bốn bánh Công suất (bản gốc) 338 mã lực (AWD) Gia tốc 0–60 mph (bản gốc) 4,9 giây (theo công bố) Hệ truyền động concept 2 motor điện, công suất trên 400 mã lực, ECU lập trình riêng Gia tốc 0–60 mph (concept) Không công bố; Toyota cho biết có thể gần 4,0 giây Thiết lập khung gầm Hạ gầm 6 inch; tăng bề rộng cơ sở 6 inch Hệ treo Giảm xóc coil-over và lò xo Tein Phanh Hệ thống Alcon, bố phanh Hawk; điều chỉnh từ xe đua GR86 Cup và GR Corolla TC Bộ mâm/lốp Mâm BBS Unlimited 19 inch; lốp Continental ExtremeContact Sport 02 kích thước 305/30 Khí động học Thân rộng, ốp vè bánh in 3D, cánh chia gió trước, cánh gió sau lớn, khuếch tán sau, khe thoát gió vòm bánh trước Nội thất Khung chống lật chuẩn FIA, ghế đua OMP, dây an toàn OMP, bỏ hàng ghế sau; di dời cụm nút chuyển số trên táp-lô Mục tiêu Bệ thử di động cho phát triển đua xe điện

Tổng kết

bZ Time Attack không phải mẫu trưng bày tĩnh mà là nguyên mẫu vận hành đầy đủ, tập trung kiểm chứng khung gầm, phanh, khí động học và hiệu năng hệ truyền động điện trong điều kiện đường đua. Dù gần như chắc chắn chưa hướng tới sản xuất thương mại, concept này cho thấy Toyota đang chủ động chuyển dịch kinh nghiệm từ thế giới động cơ đốt trong sang nền tảng điện, với mục tiêu tạo ra những chiếc xe điện thú vị và phù hợp với thể thức motorsport trong tương lai.