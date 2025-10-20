Toyota bZ3X RHD: SUV điện giá khởi điểm 229.600 HKD Toyota bZ3X phiên bản vô-lăng bên phải ra mắt tại Hong Kong với giá từ 229.600 HKD, dùng pin LFP 70 kWh, tầm hoạt động 565 km NEDC và sạc nhanh DC 90 kW. Mẫu xe hướng tới nhu cầu đô thị, nội thất đề cao trải nghiệm số.

Toyota bZ3X phiên bản vô-lăng bên phải (RHD) chính thức mở bán tại Hong Kong, với giá khởi điểm 229.600 HKD (khoảng 29.500 USD). Đây là mẫu xe rẻ nhất trong danh mục Toyota tại thị trường này, rẻ hơn cả Sienta Luxury giá 239.460 HKD (khoảng 30.800 USD). Sản phẩm do liên doanh GAC-Toyota phát triển cùng Tập đoàn GAC và Toyota Motor Corporation, lắp ráp tại nhà máy GAC Toyota Nansha (Quảng Châu).

Mẫu xe đã được bán tại Trung Quốc từ tháng 3/2025, đạt doanh số hơn 46.000 xe và nhiều lần dẫn đầu nhóm xe năng lượng mới của các liên doanh. Bản RHD được tinh chỉnh cho điều kiện đô thị đặc thù: đường hẹp, vị trí đỗ nhỏ và nhu cầu di chuyển ngắn, thường xuyên.

Toyota bZ3X tại Hong Kong

Bối cảnh ra mắt và điểm nhấn công nghệ

Việc bZ3X có phiên bản RHD cho thấy định hướng mở rộng ra các thị trường tay lái nghịch. Theo CarnewsChina, sau Hong Kong, bZ3X RHD có thể được phân phối tại Nhật Bản, Anh, Singapore và Australia. Cấu hình truyền động điện, pin LFP 70 kWh và các công nghệ tiện nghi như V2L (cấp điện ngược ra ngoài) tạo nền tảng sử dụng linh hoạt cho đô thị lẫn dã ngoại ngắn ngày.

Tư duy thiết kế hướng đô thị

bZ3X có kích thước tổng thể 4.600 x 1.850 x 1.660 mm, trục cơ sở 2.765 mm. Tỷ lệ thân xe cho thấy ưu tiên không gian nội thất và độ linh hoạt trong phố, đồng thời giữ dáng SUV cao ráo. Với chiều dài 4.600 mm, bZ3X nằm trong nhóm kích thước thuận lợi cho việc xoay sở và tìm chỗ đỗ trong bối cảnh dày đặc phương tiện ở Hong Kong.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Kích thước (D x R x C) 4.600 x 1.850 x 1.660 mm Trục cơ sở 2.765 mm Động cơ điện Đồng bộ nam châm vĩnh cửu, 150 kW Pin LFP, 70 kWh Tầm hoạt động 565 km (NEDC), khoảng 500–520 km (CLTC) Sạc AC 6,6 kW Sạc nhanh DC 90 kW Tính năng V2L cấp điện ra ngoài Màn hình trung tâm 14,6 inch Cụm đồng hồ 8,88 inch Kết nối Apple CarPlay không dây, điều khiển giọng nói tiếng Anh Âm thanh Yamaha 11 loa Ghế trước Chỉnh điện, sưởi và làm mát Ghế sau Ngả 117–137 độ Giá tại Hong Kong Từ 229.600 HKD (khoảng 29.500 USD) Sản xuất GAC Toyota Nansha, Quảng Châu

Cabin tập trung trải nghiệm số

Bên trong, bZ3X đặt trọng tâm vào giao diện số và sự tiện nghi hàng ngày. Màn hình trung tâm 14,6 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch tạo trục hiển thị hiện đại trên táp-lô. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay không dây cùng điều khiển giọng nói tiếng Anh phục vụ thói quen kết nối của người dùng đô thị.

Trang bị giải trí gồm dàn âm thanh Yamaha 11 loa. Ghế trước chỉnh điện, có sưởi và làm mát, trong khi hàng ghế sau cho phép ngả từ 117 đến 137 độ, gia tăng độ thoải mái khi di chuyển liên tục trong phố. Cách tổ chức các cụm điều khiển tập trung giúp thao tác trực quan hơn trong các tình huống đi – dừng đặc trưng ở Hong Kong.

Hệ truyền động và hiệu năng sử dụng

bZ3X dùng mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 150 kW, nguồn năng lượng từ pin LFP 70 kWh. Ở mức công suất này, chiếc SUV điện hướng đến đáp ứng nhu cầu tăng tốc và bám đường ổn định trong dải tốc độ đô thị – cao tốc ngắn, đồng thời khai thác ưu thế độ bền và độ ổn định nhiệt của hóa học LFP.

Phạm vi hoạt động công bố 565 km theo chu trình NEDC; theo chuẩn CLTC, con số vào khoảng 500–520 km. Xe hỗ trợ sạc AC 6,6 kW cho nhu cầu qua đêm tại nhà hoặc bãi gửi xe và sạc nhanh DC 90 kW, phù hợp các điểm sạc nhanh phổ biến hiện nay. Tính năng V2L cho phép cấp điện ngược ra ngoài, hữu ích cho thiết bị dã ngoại hoặc các tình huống cần nguồn điện tạm thời.

An toàn và hỗ trợ lái

Các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) và xếp hạng an toàn cho phiên bản Hong Kong chưa được công bố chi tiết. Thông tin về các hệ thống can thiệp chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng hoặc hỗ trợ giữ làn sẽ tùy theo từng thị trường và thời điểm phân phối.

Giá bán, thị trường và khả năng về Việt Nam

Tại Hong Kong, bZ3X có giá khởi điểm 229.600 HKD, thấp nhất trong dải sản phẩm Toyota tại đây và thấp hơn Sienta Luxury (239.460 HKD). Theo CarnewsChina, sau Hong Kong, mẫu RHD có thể được đưa tới Nhật Bản, Anh, Singapore và Australia, phản ánh bước đi mở rộng quốc tế của các nền tảng xe điện phát triển tại Trung Quốc.

Hiện chưa rõ bZ3X có được phân phối tại Việt Nam hay không. Ở thị trường Việt, GAC đã hiện diện từ năm 2024 với các mẫu MPV như M6, M8, M8 Pro nhưng giá bán cao khiến sức hút hạn chế. Toyota Việt Nam đang tập trung mở rộng dải sản phẩm động cơ đốt trong và hybrid như Corolla HEV, Yaris Cross HEV, Camry HEV; trong thời gian tới dự kiến mang Innova HEV thay thế phiên bản xăng đang tạm dừng bán.

Kết luận

bZ3X RHD là bước đi chiến lược của Toyota tại các thị trường tay lái nghịch: cấu hình pin LFP 70 kWh, mô-tơ 150 kW, tầm hoạt động công bố 565 km (NEDC) cùng khoang lái ưu tiên trải nghiệm số. Giá khởi điểm 229.600 HKD giúp mẫu SUV điện này trở thành lựa chọn kinh tế trong danh mục Toyota tại Hong Kong.