Toyota bZ4X & Subaru Solterra 2026: Sạc NACS, Plug & Charge Toyota bZ, bZ4X và Subaru Solterra chính thức vào mạng Tesla Supercharger tại Bắc Mỹ. Đời 2026 tích hợp cổng NACS và hỗ trợ Plug & Charge; xe 2023–2025 cần adapter, Toyota cấp miễn phí còn Solterra chủ xe tự mua.

Toyota bZ, Toyota bZ4X đời cũ và Subaru Solterra đã chính thức được cấp quyền truy cập mạng sạc nhanh Tesla Supercharger tại Bắc Mỹ, mở ra quyền dùng hơn 25.000 trạm sạc nhanh DC ở Hoa Kỳ và Canada. Các mẫu đời 2026 tích hợp cổng NACS ngay từ nhà máy và hỗ trợ Plug & Charge, trong khi xe đời 2023–2025 cần adapter và không có Plug & Charge.

1761723153065.png

Truy cập Supercharger: khác biệt giữa đời 2026 và 2023–2025

Sự chuyển đổi sang chuẩn đầu nối NACS giúp người dùng Toyota và Subaru giảm đáng kể ma sát khi sạc nhanh. Tuy nhiên trải nghiệm khác nhau rõ rệt theo đời xe:

Đời 2026 (Toyota bZ, Subaru Solterra): Cổng sạc NACS tích hợp sẵn, cắm trực tiếp vào Supercharger. Hỗ trợ Plug & Charge khi người dùng đã thiết lập thanh toán trong ứng dụng Toyota hoặc SubaruConnect.

Đời 2023–2025 (Toyota bZ4X, Subaru Solterra): Xe dùng cổng CCS1 nên bắt buộc cần adapter CCS1–NACS để kết nối Supercharger. Không hỗ trợ Plug & Charge, chủ xe phải khởi tạo phiên sạc qua thẻ hoặc ứng dụng điện thoại.

Adapter NACS: chính sách của Toyota và Subaru

Chính sách adapter là điểm tạo khác biệt trải nghiệm giữa hai hãng Nhật Bản ở nhóm xe đời cũ:

Toyota bZ4X đời 2023–2025: Toyota xác nhận cung cấp miễn phí adapter NACS. Từ tháng 11, hãng sẽ gửi thư hướng dẫn chủ xe liên hệ đại lý để nhận.

Subaru Solterra đời 2023–2025: Chủ xe sẽ phải tự mua adapter NACS đã được chứng nhận, dự kiến có sẵn vào mùa thu này.

Với đời 2026, các mẫu xe điện Toyota sẽ đi kèm adapter tiêu chuẩn cho J1772 (Cấp 1 & 2) và CCS2; Subaru Solterra 2026 cũng đi kèm adapter cho J1772 và CCS theo thông tin công bố.

Plug & Charge: quy trình thanh toán tối giản

Tính năng Plug & Charge trên các mẫu xe 2026 giúp đơn giản hóa thao tác tại trạm sạc. Khi phương thức thanh toán được cấu hình sẵn trong ứng dụng Toyota hoặc SubaruConnect, người dùng chỉ cần cắm cáp sạc, phiên sạc sẽ tự khởi động và tính phí tự động, không cần quẹt thẻ hay nhập thông tin thủ công.

Bảng so sánh nhanh cấu hình sạc

Mẫu xe Đời xe Cổng sạc trên xe Adapter để dùng Supercharger Plug & Charge Ghi chú/Chính sách Toyota bZ 2026 NACS Không cần khi dùng Supercharger Có Đi kèm adapter tiêu chuẩn cho J1772 (Cấp 1 & 2) và CCS2 Subaru Solterra 2026 NACS Không cần khi dùng Supercharger Có Đi kèm adapter cho J1772 và CCS Toyota bZ4X 2023–2025 CCS1 Cần adapter CCS1–NACS Không Toyota cung cấp adapter NACS miễn phí; hướng dẫn nhận từ tháng 11 Subaru Solterra 2023–2025 CCS1 Cần adapter CCS1–NACS Không Chủ xe tự mua adapter NACS được chứng nhận, dự kiến có trong mùa thu này

Trải nghiệm thực tế: ít thao tác hơn, độ tin cậy cao hơn

Việc tích hợp NACS và Plug & Charge trên đời 2026 loại bỏ nhu cầu mang theo adapter và thao tác qua ứng dụng mỗi lần sạc nhanh. Người dùng có thể kỳ vọng quy trình gọn nhẹ, giảm rủi ro lỗi kết nối do bộ chuyển đổi trung gian, đồng thời tận dụng độ phủ rộng của mạng Supercharger tại Hoa Kỳ và Canada.

Với xe đời 2023–2025, adapter vẫn là “chiếc vé vào cửa”. Sự khác nhau về chính sách (Toyota tặng miễn phí, Subaru để chủ xe tự mua) tác động trực tiếp chi phí sở hữu và tính sẵn sàng. Dù không có Plug & Charge, việc dùng ứng dụng/thẻ để khởi tạo phiên sạc vẫn bảo đảm được khả năng truy cập mạng lưới.

Tác động thị trường và tiến trình chuẩn hóa

Quyết định tham gia mạng Supercharger của Toyota và Subaru là một cột mốc trong quá trình hướng tới chuẩn sạc thống nhất tại Bắc Mỹ. Hai hãng này thuộc nhóm muộn hơn trong lộ trình chuyển đổi, trong khi theo trang web của Tesla (trích InsideEVs), các thương hiệu lớn khác như BMW và Volkswagen vẫn đang ở danh sách chờ truy cập.

Nhìn nhanh những điểm đáng chú ý

Truy cập Supercharger chính thức cho Toyota bZ/bZ4X, Subaru Solterra tại Bắc Mỹ.

Đời 2026: cổng NACS tích hợp, hỗ trợ Plug & Charge.

Đời 2023–2025: cần adapter CCS1–NACS, không có Plug & Charge.

Toyota tặng miễn phí adapter cho bZ4X 2023–2025; Solterra 2023–2025 phải tự mua adapter chứng nhận.

Tổng thể, chuyển đổi sang NACS và việc mở quyền vào Supercharger mang lại lợi ích trực tiếp về trải nghiệm sạc cho chủ xe Toyota và Subaru, đặc biệt rõ rệt trên các mẫu đời 2026.