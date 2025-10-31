Toyota Century Coupe Concept mở đường cho One of One Toyota ra mắt Century Coupe Concept tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025: cửa trượt, sơn 60 lớp và tùy biến One of One; giá dự kiến trên 30 triệu yên, hướng tới Bentley và Rolls-Royce.

Toyota giới thiệu Century Coupe Concept tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, mở đầu cho định vị siêu sang mới mang tên “One of One”. Mẫu coupe bốn chỗ theo đuổi triết lý thủ công Nhật Bản, nhấn mạnh khả năng cá nhân hóa ở mức độ độc bản, đồng thời được định vị cạnh tranh trực diện với Bentley và Rolls-Royce. Toyota cho biết chiến lược truyền động sẽ đi theo hướng đa dạng, trong khi giá bán dự kiến trên 30 triệu yên (khoảng 200.000 USD) và trước mắt sẽ phân phối tại Nhật Bản.

1761794478266.png

Tuyên ngôn siêu sang tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025

Theo Toyota, Century Coupe Concept là bước khởi đầu cho thương hiệu siêu sang “One of One”. “Đây không chỉ là sự thanh lịch. Đây là một tuyên ngôn về nghệ thuật thủ công,” ông Ian Cartabiano, Chủ tịch Trung tâm Thiết kế CALTY (California), nhấn mạnh. Ông cho biết Century sẽ là đỉnh cao của phong cách và tinh thần thủ công Nhật Bản.

Century Coupe Concept đi theo ngôn ngữ sang trọng thuần chất, kết hợp yếu tố biểu tượng của dòng Century với cách tiếp cận đương đại. Dù chưa công bố thông số kỹ thuật, Toyota mô tả tầm nhìn sản phẩm nhấn mạnh sự tĩnh tại, trang nhã và trải nghiệm hành khách, thay vì chạy theo các con số hiệu năng.

DNA Century: từ biểu tượng 1967 đến lần tái sinh mới

Century xuất hiện lần đầu năm 1967 và sớm trở thành lựa chọn của giới tinh hoa Nhật Bản, từ doanh nhân tới các quan chức cấp cao, như một giải pháp thay thế cho limousine nhập khẩu. Sau hai lần nâng cấp (1997 và 2018), dòng xe này nổi tiếng hiếm thay đổi trong thế giới xe sang. Lần tái sinh hiện tại bao gồm hai hướng: một chiếc sedan coupe và một mẫu SUV đang được phát triển.

Thiết kế tập trung cho trải nghiệm ra/vào

Century Coupe Concept sử dụng phần mái kéo dài, lưới tản nhiệt hình phượng hoàng và đặc biệt là cơ cấu cửa trượt thay cho dạng mở xoay truyền thống. Thiết kế này đi kèm một cửa phụ nhỏ phía sau nhằm tối ưu lối ra/vào cho hàng ghế sau. Ghế trước có thể lùi nhẹ khi mở cửa để tạo thêm khoảng trống cho hành khách.

Ông Ian Cartabiano khẳng định: “Chưa bao giờ việc ra vào một chiếc coupe lại thanh lịch đến vậy.” Trên một mẫu coupe hạng siêu sang, lựa chọn cửa trượt là điểm khác biệt đáng chú ý vì hướng trực tiếp tới sự tiện nghi và nghi thức di chuyển của hành khách.

1761794492665.png

Thủ công bậc thầy: sơn 60 lớp, gỗ quý và kỹ thuật artsugi

Mỗi chiếc Century trong định vị “One of One” là một tác phẩm độc bản, tùy biến theo yêu cầu chủ nhân. Mẫu trưng bày được hoàn thiện sơn 60 lớp thủ công, kết hợp nội thất gỗ quý và vật liệu truyền thống. Toyota nhấn mạnh kỹ thuật “artsugi” – một quy trình ghép mộng với độ chính xác cao đến mức gần như không thể nhận thấy các đường nối.

Trên góc độ trải nghiệm, những chi tiết hoàn thiện thủ công như vậy tác động trực tiếp tới cảm nhận thị giác và xúc giác trong khoang cabin, đồng thời củng cố bản sắc riêng của dòng Century so với các đối thủ châu Âu trong phân khúc siêu sang.

1761794505410.png

Định vị “One of One” và chiến lược truyền động đa hướng

Century Coupe Concept đại diện cho triết lý sản phẩm cá nhân hóa ở mức độ sâu, nơi mỗi cấu hình là duy nhất. Toyota cho biết chiến lược “đa hướng” về hệ truyền động có thể bao gồm động cơ xăng, hybrid và điện hoàn toàn, tuy nhiên chi tiết kỹ thuật chưa được công bố.

Việc không đưa ra thông số ở giai đoạn này phù hợp với mục tiêu nhấn mạnh tính thủ công và trải nghiệm hành khách – các trụ cột hình ảnh được Toyota ưu tiên khi định vị Century cạnh tranh trực tiếp với Bentley và Rolls-Royce.

Giá dự kiến và thị trường

Giá bán Century Coupe Concept nếu thương mại hóa được dự kiến ở mức trên 30 triệu yên (khoảng 200.000 USD), tương đương Bentley Continental GT theo định vị giá. Thị trường ban đầu là Nhật Bản, song Toyota không loại trừ khả năng mở rộng sang Trung Quốc và Mỹ nếu dự án thành công.

Những gì đã xác nhận đến thời điểm ra mắt Concept

Ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025.

Định vị siêu sang “One of One”, mỗi xe là độc bản theo yêu cầu.

Thiết kế cửa trượt, có cửa phụ nhỏ phía sau; ghế trước lùi nhẹ để tăng không gian ra/vào.

Hoàn thiện sơn 60 lớp thủ công; nội thất gỗ quý và vật liệu truyền thống với kỹ thuật artsugi.

Chiến lược truyền động đa hướng: có thể gồm xăng, hybrid, điện hoàn toàn (chưa công bố chi tiết).

Giá dự kiến trên 30 triệu yên; trước mắt chỉ bán tại Nhật Bản, không loại trừ các thị trường khác.

Kết luận

Century Coupe Concept cho thấy hướng đi siêu sang mới của Toyota: tôn vinh thủ công Nhật Bản, ưu tiên trải nghiệm hành khách và cá nhân hóa sâu. Những điểm nhấn như cửa trượt, quy trình hoàn thiện 60 lớp sơn và triết lý “One of One” giúp chiếc coupe khẳng định khác biệt trong phân khúc. Khi các thông số kỹ thuật và kế hoạch thương mại hóa được công bố, Century có cơ sở để định hình vị thế bên cạnh các tên tuổi lâu đời trong thế giới xe siêu sang.