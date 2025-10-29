Toyota Century One of One concept: Bước khởi đầu độc lập Ra mắt tại Japan Mobility Show 2025, Century tách thành thương hiệu siêu sang độc lập; coupe concept One of One mở màn, kế hoạch thương mại hóa chưa công bố.

Toyota giới thiệu thương hiệu siêu sang Century như một thực thể độc lập tại Japan Mobility Show 2025, định vị cao hơn cả Lexus và hướng tới nhóm khách hàng cạnh tranh với Rolls-Royce. Tâm điểm gian trưng bày là mẫu coupe concept 2 cửa mang tên One of One. Nhà sản xuất chưa công bố lộ trình thương mại hóa.

Century tách riêng: tham vọng siêu sang vượt Lexus

Việc nâng tầm Century thành thương hiệu độc lập cho thấy bước đi chiến lược của Toyota ở dải siêu sang, nơi tiêu chí tập trung vào đẳng cấp chế tác và trải nghiệm riêng tư. Century lâu nay là biểu tượng sang trọng tại Nhật Bản, và nay được đặt trên Lexus trong hệ sinh thái Toyota, thể hiện tham vọng vươn tới quỹ đạo của các hãng siêu sang truyền thống.

Trong bối cảnh đó, One of One đóng vai trò bản xem trước ngôn ngữ thiết kế và hướng đi sản phẩm cho Century. Đây là coupe 2 cửa, kiểu dáng fastback, tạo cảm nhận khác biệt so với phong cách sedan hoặc SUV vốn quen thuộc. Toyota chưa cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết cho One of One.

Thiết kế coupe fastback và những chi tiết then chốt

Cụm đèn kép, lưới tản nhiệt mở

Phần đầu xe của One of One sử dụng cụm đèn pha kép, gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thị giác từng thấy trên Rolls-Royce Spectre. Bên dưới là lưới tản nhiệt dạng mở, chi tiết này gợi ý khả năng Toyota cân nhắc trang bị động cơ đốt trong cho mẫu xe trong tương lai. Trong khuôn khổ concept, hãng không xác nhận cấu hình truyền động cụ thể.

Tỷ lệ fastback, mâm đa chấu, dấu ấn Century

Dáng fastback với mái vuốt về sau là điểm nhấn tạo nên chất thể thao cho ngoại hình. Bộ mâm đa chấu đi kèm logo Century nằm ở trung tâm và kẹp phanh sơn đỏ. Phần đuôi xe sử dụng bố cục đèn hậu đồng điệu với thiết kế đèn trước, bảo toàn ngôn ngữ tạo hình từ đầu tới đuôi.

Cửa không cột B, bản trưng bày thiếu kính lưng và cốp

Mẫu trưng bày không có cột B, giúp việc ra vào dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đây là giải pháp thường được xem xét lại khi thương mại hóa nhằm đáp ứng các tiêu chí sử dụng thường ngày. Phiên bản concept tại triển lãm cũng không có kính lưng hoặc cốp sau; nhiều khả năng ở bản sản xuất, các yếu tố này sẽ được bổ sung.

Khoang lái thử nghiệm: vô lăng chữ nhật, nhiều màn hình

Không gian lái của One of One trang bị vô lăng dạng chữ nhật mở. Phía trước người lái là nhiều màn hình cỡ nhỏ hiển thị thông tin. Cách tiếp cận này mang tính thử nghiệm thị giác, nhấn mạnh định hướng công nghệ và cá nhân hóa giao diện. Ở bản thương mại, Toyota cho biết nhiều chi tiết có thể được điều chỉnh.

Gợi ý kỹ thuật từ concept

Vì chưa có thông số, những chi tiết bề mặt là cơ sở hiếm hoi để hình dung định hướng sản phẩm. Lưới tản nhiệt mở gợi suy nghĩ về một hệ truyền động có yêu cầu làm mát truyền thống. Bên cạnh đó, bố trí cửa không cột B và cửa kính sau chưa xuất hiện trên bản trưng bày cho thấy đây là một bản mẫu tập trung vào ý tưởng tạo hình và trải nghiệm bước đầu hơn là chốt cấu trúc sản phẩm.

Liên kết dòng sản phẩm Century

Trước khi One of One xuất hiện, dòng Century đã có SUV hạng siêu sang với nâng cấp đáng chú ý ở cửa sổ hàng ghế sau: kính điện tử có thể làm mờ nhanh để tăng tính riêng tư (thông tin ngày 25/6/2025). Sự hiện diện của coupe concept bên cạnh SUV cho thấy bức tranh sản phẩm đa dạng mà Century hướng tới ở phân khúc siêu sang.

Bảng thông tin tóm tắt

Mục Thông tin Sự kiện ra mắt Japan Mobility Show 2025 Thương hiệu Century (độc lập, cao hơn Lexus trong hệ sinh thái Toyota) Tên mẫu trưng bày One of One (concept) Kiểu thân xe Coupe 2 cửa, dáng fastback Đặc điểm đèn Đèn pha kép; đèn hậu đồng điệu Mặt ca-lăng Lưới tản nhiệt dạng mở Bố trí cửa Không có cột B (concept) Khoang lái Vô lăng dạng chữ nhật mở; nhiều màn hình nhỏ Mâm và phanh Mâm đa chấu; logo Century ở tâm mâm; kẹp phanh màu đỏ Kính lưng, cốp sau Không có trên bản trưng bày concept Hệ truyền động Chưa công bố Kế hoạch thương mại hóa Chưa công bố

Kết luận: Bước mở thương hiệu, giữ kín kỹ thuật

One of One là lời tuyên ngôn về việc Century “ra riêng” trong dải sản phẩm Toyota. Thiết kế coupe 2 cửa, đèn pha kép, lưới tản nhiệt mở và bố cục nội thất thử nghiệm giúp phác họa bản sắc mới của thương hiệu siêu sang. Ở giai đoạn hiện tại, thông số kỹ thuật và kế hoạch bán hàng chưa được công bố. Khi được thương mại hóa, các chi tiết như cột B, kính lưng hay cốp sau nhiều khả năng sẽ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn vận hành hàng ngày của một mẫu xe siêu sang.