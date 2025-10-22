Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition: concept off-road Corolla Cross Hybrid Nasu Edition là concept Toyota trang bị phụ kiện SPAD: bodykit, baga mui khớp xoay, đèn phụ trợ, lốp Toyo A/T, AWD hybrid 199 mã lực; trưng bày tại SEMA 2025.

Toyota biến một mẫu crossover đô thị thành chiếc xe phiêu lưu địa hình với Corolla Cross Hybrid Nasu Edition. Là concept do bộ phận SPAD (Phòng phát triển phụ tùng dịch vụ và phụ kiện) phát triển, phiên bản này tập trung nâng cấp thực dụng cho dã ngoại: bảo vệ gầm, chở đồ trên mui, chiếu sáng phụ trợ và tổ chức lại không gian chứa đồ.

Lấy cảm hứng từ núi Nasu (Nhật Bản) và sắc tím “nasu” (quả cà), chiếc xe mang phong cách thị sai rõ rệt: khác biệt về nhận diện, đồng thời tối ưu hóa công năng khi rời đường nhựa. Toyota sẽ đưa Nasu Edition lên sàn SEMA Show 2025 tại Las Vegas; hãng chưa công bố kế hoạch thương mại hóa.

Diện mạo đặc trưng với màu tím lấy cảm hứng từ Nasu, nhấn mạnh tính khám phá của một crossover đô thị đã được tái định nghĩa.

Từ crossover đô thị đến mẫu phiêu lưu: triết lý Nasu

Nasu Edition không thay đổi nền tảng kỹ thuật cốt lõi của Corolla Cross Hybrid, mà gia cường các lớp “dụng cụ” cho hành trình dài và địa hình phức tạp. SPAD tập trung ba mũi nhọn: bảo vệ, chiếu sáng và tải mang. Điều này phù hợp với nhu cầu overlanding, nơi độ bền, tính linh hoạt và khả năng tự chủ quan trọng hơn tốc độ.

Với triết lý ấy, Toyota giữ nguyên hệ truyền động hybrid nhưng mở rộng viễn cảnh sử dụng: bạn có thể rời đường nhựa, đi xa hơn và ở lại lâu hơn nhờ khoang chứa đồ được tổ chức thông minh.

Thiết kế: sắc tím Nasu và khí chất off-road

Bộ bodykit độc quyền phối cùng hốc lấy gió trên nắp ca-pô tạo điểm nhấn thị giác và gợi mở khả năng làm mát khi tải nặng. Cản trước sau được làm “dày cơm” hơn để tương thích với thanh chống va gầm, giúp hạn chế hư hại khi tiếp xúc đá, bậc cao.

Ở phần đầu xe, dải đèn LED phụ trợ và cụm đèn sương mù cải tiến tăng vùng chiếu và độ xuyên mưa sương. Trên mui, baga với giá nóc có khớp xoay giúp thay đổi cấu hình chằng buộc, đáp ứng các tải hình thù khác nhau.

Bodykit và đèn phụ trợ tạo ra gói ngoại thất đồng bộ, vừa nhận diện vừa phục vụ công năng đi đêm hoặc trong thời tiết xấu.

Baga mui với khớp xoay giúp linh hoạt khi chằng buộc hành lý, lều, dụng cụ thể thao ngoài trời.

Cabin tối ưu cho dã ngoại

Bên trong, Nasu Edition theo phong cách off-road, tập trung vào thực dụng hơn là trang sức. Điểm nổi bật là hệ thống ngăn kéo ở khoang hành lý và tủ lạnh đi kèm, cho phép tổ chức đồ đạc, thực phẩm và đồ nghề gọn gàng. Xe còn đi kèm một chiếc xe đạp “thửa riêng” để tri ân tài năng trẻ Asa Vermette, nhấn mạnh thông điệp gắn với vận động ngoài trời.

Việc hình thành một “trạm hậu cần di động” ngay trong khoang chứa giúp giảm thời gian dựng trại, cũng như giữ trọng tâm khối đồ ở vị trí có kiểm soát, góp phần ổn định khi xe di chuyển.

Hiệu năng: hybrid 199 mã lực, ECVT và AWD thực dụng

Corolla Cross Hybrid Nasu Edition sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2,0L xăng công suất 152 mã lực, kết hợp hệ thống hybrid cho tổng công suất tối đa 199 mã lực. Sức mạnh truyền qua hộp số ECVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Gói nâng cấp địa hình tập trung vào tính bền bỉ và độ bám: mâm thửa riêng đi kèm lốp địa hình Toyo Open Country A/T III. Bộ lốp A/T thường có kết cấu gai và thành lốp khỏe hơn, hỗ trợ thoát bùn sỏi và giảm nguy cơ cắt rách, đổi lại có thể tăng tiếng ồn lăn và tiêu hao nhiên liệu trên đường nhựa.

Thanh chống va gầm giúp yên tâm hơn khi vượt địa hình lồi lõm. Dù Toyota không công bố thông số như khoảng sáng gầm hay góc đến/góc thoát, gói trang bị này cho thấy định hướng “đi xa – đi bền”, thay vì chạy nhanh.

Lốp Toyo Open Country A/T III và mâm thửa riêng là nền tảng quan trọng để cải thiện độ bám và độ bền khi off-road.

An toàn và công nghệ: chiếu sáng tăng cường, thông tin còn bỏ ngỏ

So với phiên bản tiêu chuẩn, điểm mới rõ rệt là dải đèn LED chiếu sáng phụ trợ và đèn sương mù cải tiến. Toyota chưa công bố bổ sung các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao dành riêng cho Nasu Edition, cũng như không có đánh giá an toàn độc lập (NCAP) cho một concept như thế này.

Giá và định vị: sân khấu SEMA, tín hiệu cho phụ kiện chính hãng

Nasu Edition là lời khẳng định rằng một crossover phổ thông vẫn có thể phục vụ nhu cầu phiêu lưu nếu được trang bị đúng cách. Việc Toyota chọn danh mục phụ kiện do SPAD phát triển cho thấy hướng đi chính thống, đồng bộ và khả năng bảo hành – lắp đặt thuận tiện hơn so với nâng cấp hậu mãi rời rạc.

Hiện chưa có giá bán hay lộ trình thương mại hóa. Nếu được sản xuất, đây sẽ là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng muốn bước vào thế giới overlanding nhẹ, tận dụng sẵn hệ hybrid 199 mã lực và AWD của Corolla Cross.

Nasu Edition sẽ được trưng bày tại SEMA Show 2025 ở Las Vegas, đóng vai trò concept trình diễn hệ phụ kiện SPAD.

Thông số chính

Hạng mục Thông số Động cơ I4 2,0L xăng kết hợp hệ thống hybrid Công suất động cơ xăng 152 mã lực Công suất hệ hybrid 199 mã lực Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Hộp số ECVT Mâm/lốp Mâm thửa riêng, lốp Toyo Open Country A/T III Phụ kiện nổi bật Bodykit, hốc gió nắp ca-pô, thanh chống va gầm, baga mui khớp xoay, đèn LED phụ trợ, tủ lạnh và hệ ngăn kéo khoang hành lý Sự kiện SEMA Show 2025, Las Vegas Tình trạng Concept; chưa công bố kế hoạch thương mại hóa

Kết luận: gói nâng cấp đồng bộ, thực dụng

Ưu điểm: phụ kiện chính hãng SPAD đồng bộ; lốp A/T và thanh chống va gầm tăng “chống chịu”; baga mui khớp xoay linh hoạt; chiếu sáng phụ trợ hữu ích; nền tảng hybrid 199 mã lực, AWD tiết kiệm và đủ lực kéo cho dã ngoại nhẹ.

Hạn chế: là concept nên chưa chắc thương mại hóa; thiếu thông số then chốt (khoảng sáng gầm, góc đến/góc thoát); bộ lốp A/T có thể làm tăng tiếng ồn và mức tiêu hao trên đường nhựa.

Ở vai trò trình diễn, Corolla Cross Hybrid Nasu Edition thuyết phục nhờ triết lý nâng cấp “đúng chỗ cần”, cho thấy một hướng đi thực tế khi biến crossover đô thị thành bạn đồng hành đáng tin trong những chuyến đi xa.