Toyota Corolla Cross Nasu Edition: bản off-road SEMA 2025 Corolla Cross Nasu Edition ra mắt trước SEMA 2025: dựa trên Corolla Cross Hybrid 2026, nâng gầm, lốp Toyo A/T III, AWD 196 hp, cốp có ngăn kéo và tủ lạnh.

Toyota giới thiệu Corolla Cross Nasu Edition ngay trước thềm SEMA 2025 tại Las Vegas, một bản concept dựa trên Corolla Cross Hybrid 2026 với định hướng off-road rõ rệt. Dù hệ truyền động giữ nguyên cấu hình hybrid 2,0 lít với ba mô-tơ điện và dẫn động bốn bánh, tổng công suất 196 hp, chiếc SUV cỡ nhỏ được tái tạo diện mạo và phụ kiện để thể hiện tinh thần phiêu lưu.

Thiết kế Nasu: màu tím–cam và thân xe được nâng tầm

Corolla Cross Nasu Edition do nhóm SPAD (Service Parts and Accessories Development) của Toyota phát triển. Tên gọi Nasu lấy cảm hứng từ tiếng Nhật nghĩa là “cà tím”, phản ánh lớp wrap chuyển sắc tím–cam phủ toàn thân xe. Bỏ qua màu sắc nổi bật, bạn sẽ thấy dáng đứng cao hơn nhờ hệ thống treo được nâng gầm kết hợp bộ mâm màu đen bọc lốp địa hình Toyo Open Country A/T III.

Gói ngoại hình off-road tiếp tục được nhấn mạnh bằng bodykit ý tưởng: ốp vòm bánh mở rộng, tấm chắn gầm thiết kế lại, thanh trượt đá, đèn LED bổ sung và một hốc gió trên nắp ca-pô không cần thiết. Tổ hợp này biến một mẫu SUV gọn gàng thành bản trình diễn mang phong cách việt dã.

Khoang chứa đồ hướng tới dã ngoại

Bên trong, Toyota tập trung vào công năng của khoang hành lý. Khu vực này được bổ sung đèn chiếu sáng, giúp thao tác khi trời tối. Cốp xe lắp ngăn kéo có khóa nhằm cất giữ đồ an toàn. Đi kèm là loa Bluetooth JBL cỡ lớn và tủ lạnh di động, phục vụ nhu cầu giải trí và bảo quản thực phẩm khi đi xa.

Giữ nguyên nền tảng hybrid AWD 196 hp

Dưới lớp vỏ hầm hố, hệ truyền động của Corolla Cross Nasu Edition không thay đổi so với bản Hybrid. Xe dùng động cơ xăng 2,0 lít kết hợp ba mô-tơ điện, cho tổng công suất 196 hp và hệ dẫn động bốn bánh. Điều này cho thấy Toyota tập trung vào gia tăng khả năng sẵn sàng địa hình thông qua phụ kiện và thiết lập khung gầm, thay vì can thiệp vào cơ cấu truyền động.

Thông điệp: nhỏ gọn vẫn có thể phiêu lưu

Toyota khẳng định Nasu Edition nhằm chứng minh một chiếc SUV cỡ nhỏ, phổ biến và dễ tiếp cận như Corolla Cross vẫn có thể mang tinh thần “leo núi, phiêu lưu” vốn thường thấy ở các mẫu xe lớn hơn. Mike Tripp, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị của Toyota, chia sẻ: “Với Corolla Cross Nasu Edition, chúng tôi muốn chứng minh một trong những dòng xe phổ biến và dễ tiếp cận nhất của chúng tôi có thể được tái hiện để thể hiện tinh thần phiêu lưu của Toyota”.

Ra mắt tại SEMA 2025

Bản concept Corolla Cross Nasu Edition sẽ xuất hiện tại triển lãm SEMA 2025, diễn ra từ ngày 4–7/11 tại Las Vegas. Đây là sân khấu để Toyota phô diễn định hướng phụ kiện off-road dành cho một trong những mẫu SUV bán chạy, đồng thời thử phản ứng thị trường với các giải pháp nâng cấp nhằm mục tiêu dã ngoại.

Thông số chính của Toyota Corolla Cross Nasu Edition

Hạng mục Thông tin Nền tảng Corolla Cross Hybrid 2026 Nhóm phát triển SPAD (Service Parts and Accessories Development) Hệ truyền động Hybrid 2,0 lít + 3 mô-tơ điện Công suất tổng 196 hp Dẫn động Bốn bánh Hệ thống treo Nâng gầm (không công bố thông số) Lốp Toyo Open Country A/T III Trang bị ngoại thất Wrap tím–cam lấy cảm hứng “nasu”, ốp vòm bánh mở rộng, tấm chắn gầm thiết kế lại, thanh trượt đá, đèn LED bổ sung, hốc gió trên nắp ca-pô Khoang hành lý Đèn chiếu sáng, ngăn kéo có khóa, loa Bluetooth JBL cỡ lớn, tủ lạnh di động Sự kiện ra mắt SEMA 2025, 4–7/11, Las Vegas

Kết luận

Corolla Cross Nasu Edition tập trung vào việc mở rộng “biên độ sử dụng” của một mẫu SUV đô thị bằng các gói phụ kiện và thiết lập khung gầm theo hướng off-road. Dù chỉ là concept, sự kết hợp giữa lớp wrap tím–cam đậm chất nhận diện, hệ thống treo nâng gầm, lốp địa hình Toyo Open Country A/T III và những tiện ích khoang hành lý cho thấy cách Toyota định nghĩa chất phiêu lưu trên nền tảng quen thuộc. SEMA 2025 sẽ là nơi xác thực mức độ quan tâm của cộng đồng dành cho hướng phát triển này.