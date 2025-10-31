Toyota GR V8 Hybrid: xác nhận động cơ twin-turbo mới Toyota xác nhận V8 tăng áp kép cho siêu xe GR, kết hợp hybrid nhưng không plug-in; dựa trên gia đình động cơ mô-đun liên quan 1,5 lít và 2,0 lít. Lexus cũng sẽ sử dụng.

Toyota đã xác nhận phát triển động cơ V8 tăng áp kép kết hợp hybrid cho siêu xe gắn huy hiệu GR, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12. Trao đổi tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, Takashi Uehara, Chủ tịch Powertrain của Toyota, khẳng định hệ V8 mới sẽ là một phần của hệ truyền động hybrid nhưng không phải plug-in hybrid (PHEV). Ông cũng gợi ý Lexus sẽ sử dụng biến thể điện hóa này trên mẫu xe thể thao sản xuất từ Sport Concept.

V8 tăng áp kép đặt trong nền tảng mô-đun mới

Theo ông Uehara, nền tảng kỹ thuật cho cỗ máy tám xi-lanh mới thuộc gia đình động cơ xăng mô-đun sắp ra mắt của Toyota, cùng hệ với các bản 1,5 lít và 2,0 lít. Mối liên hệ được mô tả là “rộng rãi”, cho thấy cách tiếp cận chia sẻ cấu phần và kiến trúc chung, giúp tối ưu chi phí phát triển và khả năng tùy biến theo ứng dụng hiệu năng.

Ở mẫu concept GR Yaris M bố trí động cơ giữa, động cơ 2,0 lít G20E trong cùng gia đình được đặt mục tiêu công suất vượt 400 mã lực. V8 twin-turbo hứa hẹn vượt xa con số đó nhờ bốn xi-lanh bổ sung và bộ tăng áp thứ hai, nhưng Toyota chưa công bố số liệu cụ thể.

Hybrid nhưng không plug-in: mục tiêu hiệu năng và đáp ứng quy chuẩn

Uehara xác nhận hệ truyền động sử dụng hybrid thay vì PHEV. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu trọng lượng và tính ổn định hiệu năng của một mẫu xe phát triển từ nền tảng GT3, đồng thời hỗ trợ đáp ứng yêu cầu khí thải ngày càng gắt gao. Toyota chưa chia sẻ chi tiết bố trí mô-tơ, pin hay chiến lược vận hành; các thông số này sẽ rõ hơn khi xe ra mắt.

Lexus sẽ dùng biến thể V8 điện hóa

Trả lời câu hỏi về quyền tiếp cận của Lexus, ông Uehara gợi ý thương hiệu hạng sang sẽ dùng động cơ V8 hybrid mới trên mẫu xe thể thao sản xuất từ Sport Concept. Ông cũng ám chỉ hai hướng hiệu chỉnh khác nhau: một bản có “tính cách dịu dàng hơn” phù hợp tinh thần Lexus, và một cấu hình “cơ bắp, chịu tải nặng” cho mẫu GR chủ lực cũng như bối cảnh đường đua.

Việc chia sẻ động cơ giữa nhiều mẫu xe là bước đi hợp lý về chi phí: một biến thể xe đua giúp biện minh đầu tư kỹ thuật, trong khi phiên bản Lexus dành cho đường phố mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện hiệu quả kinh tế.

V8 chưa hạ màn: bức tranh toàn ngành

Toyota không đơn độc trong lộ trình giữ V8 sống khỏe. Theo Motor1, AMG đang phát triển động cơ V8 mới; công ty mẹ Mercedes vẫn duy trì động cơ V12. BMW xác nhận tối ưu V8 để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sắp tới. Thông qua Porsche, Tập đoàn Volkswagen cũng có kế hoạch duy trì V8 đến những năm 2030. Trong bối cảnh đó, V8 hybrid của Toyota/Lexus cho thấy một lối đi thực dụng: điện hóa để kéo dài vòng đời động cơ hiệu năng cao.

Những dữ kiện đã được xác nhận

Hạng mục Thông tin Động cơ V8 tăng áp kép (twin-turbo V8) Điện hóa Hybrid, không phải plug-in hybrid (PHEV) Nền tảng kỹ thuật Thuộc gia đình động cơ xăng mô-đun mới của Toyota Liên quan kỹ thuật Liên hệ “rộng rãi” với động cơ 2,0 lít G20E của concept GR Yaris M (mục tiêu > 400 mã lực) Sản phẩm ứng dụng Siêu xe gắn huy hiệu GR; Lexus thể thao sản xuất từ Sport Concept Thời điểm Dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12 (theo chia sẻ tại sự kiện) Nguồn thông tin Phỏng vấn của Takashi Uehara tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025; theo CarExpert, Motor1

Góc nhìn kỹ thuật: vì sao chọn V8 hybrid?

Từ những gì Toyota công bố, có thể thấy ưu tiên nằm ở hiệu năng bền vững và khả năng tuân thủ quy chuẩn. Kiến trúc mô-đun cho phép chia sẻ nền tảng giữa các dung tích 1,5 lít, 2,0 lít và V8, giúp rút ngắn thời gian phát triển và đảm bảo tính đồng nhất về hệ thống. Việc không dùng PHEV giảm ràng buộc về khối lượng pin và dung lượng sạc, phù hợp với đặc thù một mẫu xe mang DNA đường đua.

Kết luận

Xác nhận của Toyota khép lại chuỗi đồn đoán: V8 twin-turbo hybrid sẽ là trái tim cho siêu xe GR, đồng thời mở đường cho một mẫu Lexus thể thao sản xuất. Thông số chi tiết chưa được công bố, nhưng định hướng kỹ thuật đã rõ: một nền tảng mô-đun, điện hóa vừa đủ và tập trung vào hiệu năng thực dụng. Chờ đợi đầu tháng 12 để biết thêm cấu hình cụ thể và chiến lược thương mại hóa.