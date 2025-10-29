Toyota Land Cruiser FJ 2,7L 4WD: Đánh giá chi tiết Thiết kế hộp gợi nhớ Prado, dài 4.575 mm; động cơ 2,7L 163 mã lực, 246 Nm, 6AT Super ECT, 4WD bán thời gian; cabin 5 chỗ, mâm 18 inch, chưa công bố giá.

Toyota Land Cruiser FJ là mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ mới ra mắt cuối tháng 10 tại Triển lãm ôtô Nhật Bản. Xe theo phong cách hộp cổ điển, kết hợp các chi tiết retro từ FJ60 Cruiser cùng cảm hứng hiện đại của concept Compact Cruiser EV. Thông số chính gồm kích thước 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm; động cơ xăng 4 xy-lanh 2,7L mã 2TR-FE cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 6 cấp Super ECT, dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD. Cấu hình 5 chỗ, mâm 18 inch. Giá bán chưa được công bố.

Toyota Land Cruiser FJ anh 2

Diện mạo hộp, đậm chất off-road theo phong cách FJ60

Land Cruiser FJ được tạo hình hình hộp rõ rệt, các mảng khối nổi bật và đường nét thẳng, gợi nhớ thời kỳ FJ60 những năm 1980. Sự kết hợp này cho cảm giác chắc nịch và thực dụng, hướng tới công năng địa hình hơn là phô diễn đường cong mềm mại.

Phần đuôi nhấn mạnh sự hầm hố với cản sau thiết kế rời, cho phép tùy biến, nâng cấp dễ dàng theo nhu cầu người dùng. Cụm đèn hậu đặt dọc mang tinh thần của các dòng bán tải và SUV địa hình quen thuộc của Toyota.

Toyota Land Cruiser FJ anh 3

Toyota Land Cruiser FJ anh 4

Toyota Land Cruiser FJ anh 5

Xe dùng mâm đa chấu 18 inch, phù hợp tỷ lệ thân xe và định vị cỡ nhỏ, hướng tới độ bền và khả năng chịu tải khi đi địa hình.

Toyota Land Cruiser FJ anh 6

Kích thước và vị thế so với Land Cruiser Prado

Kích thước tổng thể của Land Cruiser FJ là 4.575 x 1.855 x 1.960 mm; chiều dài cơ sở 2.580 mm. So với Land Cruiser Prado, FJ ngắn hơn 350 mm, hẹp hơn 125 mm, cao hơn 25 mm và có trục cơ sở ngắn hơn 270 mm. Như vậy, FJ là lựa chọn gọn gàng hơn cho đô thị, vẫn giữ tỉ lệ và tư thế SUV địa hình.

Cabin 5 chỗ thực dụng, chi tiết mượn từ Prado

Khoang lái của FJ cho cảm giác quen thuộc với người dùng Toyota: vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím chức năng tương tự Prado, màn hình giải trí cỡ lớn đặt nổi ở giữa táp-lô, cửa gió điều hòa bố trí ngay bên dưới.

Toyota Land Cruiser FJ anh 10

Toyota Land Cruiser FJ anh 11

Ghế bọc da, cấu hình 5 chỗ. Hàng ghế thứ hai được mô tả là rộng rãi, phù hợp hành trình dài. Cách bài trí bệ trung tâm ("yên ngựa") nhấn vào công năng với cần số kích thước lớn, nút chuyển chế độ gài cầu đặt trong tầm tay.

Toyota Land Cruiser FJ anh 8

Toyota Land Cruiser FJ anh 13

Toyota Land Cruiser FJ anh 12

Hệ truyền động 2,7L và 4WD bán thời gian

Land Cruiser FJ sử dụng động cơ 2TR-FE, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2,7L, công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp Super ECT. Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD cho phép người lái chủ động chuyển chế độ gài cầu tùy điều kiện đường.

Tổ hợp động cơ – hộp số – 4WD theo hướng bền bỉ, dễ sử dụng, phù hợp nhu cầu dã ngoại và các cung đường địa hình cơ bản. Thông số về các góc tiếp cận/rời, khoảng sáng gầm, trang bị khóa vi sai hay công nghệ hỗ trợ địa hình chuyên sâu chưa được công bố.

Bảng thông số chính

Hạng mục Thông số Kích thước (DxRxC) 4.575 x 1.855 x 1.960 mm Chiều dài cơ sở 2.580 mm Mâm 18 inch, đa chấu Động cơ Xăng I4 2TR-FE, 2,7L Công suất tối đa 163 mã lực Mô-men xoắn cực đại 246 Nm Hộp số Tự động 6 cấp Super ECT Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD) Cấu hình chỗ ngồi 5 chỗ Giá bán Chưa công bố

Triển vọng thị trường Việt Nam

Land Cruiser FJ hướng tới nhóm khách hàng ưa phong cách địa hình, định vị "xe chơi" tương tự Suzuki Jimny. Theo ghi nhận hiện tại, mẫu xe chưa có giá bán chính thức; nếu được đưa về Việt Nam, FJ có thể xuất hiện sớm qua kênh nhập khẩu không chính hãng trước khi Toyota triển khai kinh doanh chính thức (nếu có).

Tổng thể, Land Cruiser FJ là lựa chọn SUV địa hình cỡ nhỏ mang DNA Land Cruiser, tập trung vào công năng off-road cơ bản, thiết kế hộp dễ tùy biến và khoang nội thất thực dụng. Những thông tin về trang bị an toàn chủ động, hỗ trợ người lái và các tham số hiệu năng chi tiết sẽ cần được cập nhật khi Toyota công bố đầy đủ.