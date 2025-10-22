Toyota Land Cruiser FJ: Gói nâng cấp việt dã chính hãng Vừa ra mắt, Toyota Land Cruiser FJ đã có gói nâng cấp 'Overseas Customized' với đèn pha tròn cổ điển, ống thở và nhiều trang bị đậm chất việt dã.

Sự trở lại của một biểu tượng với tinh thần việt dã

Ngay sau khi trình làng, mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới đã nhanh chóng được bổ sung một gói nâng cấp chính hãng mang tên "Overseas Customized Specification", dành riêng cho các thị trường ngoài Nhật Bản. Gói trang bị này không chỉ thay đổi diện mạo mà còn nhấn mạnh vào khả năng vận hành địa hình, biến Land Cruiser FJ thành một cỗ máy phiêu lưu thực thụ, gợi nhớ về di sản của những chiếc FJ Cruiser huyền thoại.

Toyota Land Cruiser FJ với gói nâng cấp Overseas Customized, nổi bật với cụm đèn pha tròn cổ điển và các chi tiết ngoại thất hầm hố.

Dấu ấn thiết kế từ quá khứ

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên phiên bản nâng cấp là cụm đèn pha dạng tròn, thay thế cho thiết kế hình chữ C trên bản tiêu chuẩn. Chi tiết này là một sự tri ân rõ ràng đối với các thế hệ Land Cruiser kinh điển và cũng tương đồng với phong cách trên các phiên bản Land Cruiser Prado First Edition tại thị trường Mỹ, tạo ra một vẻ ngoài hoài cổ nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Ngoại thất của xe được tinh chỉnh toàn diện để phục vụ mục đích off-road. Cản trước và sau có thiết kế hầm hố hơn, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện góc tới và góc thoát. Bệ bước chân chắc chắn và bộ mâm hợp kim với thiết kế mới hoàn thiện vẻ ngoài cơ bắp cho chiếc SUV.

Lưới tản nhiệt với dòng chữ "TOYOTA" cỡ lớn và đèn pha tròn là những chi tiết định hình phong cách cho phiên bản đặc biệt.

Một trang bị đáng giá khác là ống thở lắp ở cột A, cho phép động cơ lấy không khí sạch ở vị trí cao hơn, từ đó tăng đáng kể khả năng lội qua các mực nước sâu một cách an toàn.

Cabin thực dụng cho những chuyến đi

Trái ngược với ngoại thất, khoang nội thất của Land Cruiser FJ phiên bản off-road không có nhiều thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Toyota tập trung vào tính thực dụng và độ bền thay vì sự sang trọng. Bảng táp-lô được thiết kế đơn giản, dễ làm quen với các nút bấm vật lý cho các chức năng quan trọng.

Không gian nội thất của Land Cruiser FJ đề cao tính đa dụng và bền bỉ, sẵn sàng cho mọi hành trình.

Tuy nhiên, khả năng tùy biến được nâng cao với tùy chọn lắp đặt các tấm Molle chuyên dụng trong khoang hành lý. Hệ thống này cho phép người dùng dễ dàng gắn thêm các loại túi đựng, dụng cụ dã ngoại hay thiết bị cứu hộ, tối ưu hóa không gian chứa đồ. Ngoài ra, khách hàng có thể trang bị thêm baga mui và thanh giá nóc để chuyên chở các vật dụng cồng kềnh như lều trại hay ván lướt sóng.

Hàng ghế sau có thể gập phẳng, tạo không gian rộng rãi để chứa các thiết bị ngoài trời.

Hiệu năng dựa trên nền tảng đáng tin cậy

Toyota Land Cruiser FJ được phát triển dựa trên nền tảng IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle) vững chắc, vốn đã được chứng minh độ bền bỉ trên các dòng xe như Hilux hay Fortuner. Trái tim của xe là khối động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm.

Sức mạnh này được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp Super ECT và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD. Dù thông số không quá ấn tượng, Toyota khẳng định khả năng vận hành địa hình của Land Cruiser FJ không hề thua kém "đàn anh" Land Cruiser 70 Series lừng danh.

Ống thở là một trang bị chuyên dụng, khẳng định khả năng off-road vượt trội của mẫu xe.

Với chiều dài trục cơ sở chỉ 2.580 mm, chiếc SUV này sở hữu sự linh hoạt đáng nể, thể hiện qua bán kính quay đầu tối thiểu chỉ 5,5 m. Điều này mang lại lợi thế lớn khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc trên những cung đường mòn hiểm trở.

Định vị và kế hoạch phân phối

Toyota Land Cruiser FJ được định vị là một mẫu SUV địa hình nhỏ gọn, dễ tiếp cận hơn so với các đàn anh Prado hay Land Cruiser 300 Series. Theo kế hoạch, xe sẽ được bán ra tại thị trường Nhật Bản vào giữa năm 2026. Đáng tiếc, Toyota hiện chưa có kế hoạch phân phối dòng xe này tại các thị trường lớn như Mỹ hay châu Âu.

Toyota cũng giới thiệu mẫu xe điện cá nhân Land Hopper, một phụ kiện độc đáo dành cho những người yêu thích khám phá.

Cùng với Land Cruiser FJ, Toyota còn giới thiệu mẫu xe điện ba bánh Land Hopper. Phương tiện này có thể gấp gọn và vận chuyển dễ dàng trong khoang hành lý của xe, mang đến giải pháp di chuyển linh hoạt ở chặng cuối của những chuyến dã ngoại.

Kết luận sơ bộ

Toyota Land Cruiser FJ cùng gói nâng cấp Overseas Customized Specification là một lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết của Toyota đối với phân khúc xe địa hình. Mẫu xe này kết hợp thành công giữa thiết kế hoài cổ, khả năng tùy biến cao và một nền tảng cơ khí đã được chứng minh. Dù sức mạnh động cơ có phần khiêm tốn và phạm vi phân phối còn hạn chế, đây chắc chắn là một sản phẩm hấp dẫn đối với những người đam mê off-road thuần túy, những người coi trọng sự bền bỉ và khả năng chinh phục hơn là sự xa hoa.