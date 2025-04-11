Toyota Scion 01 concept: Xe địa hình tái sinh tên Scion Scion 01 concept xuất hiện tại SEMA: hybrid tăng áp hơn 300 mã lực nguồn gốc từ dòng bán tải Toyota, lồng chống lật đạt chuẩn FIA/SCORE, lốp địa hình, tời và chế độ Silent.

Toyota đưa tên gọi Scion trở lại sau một thập kỷ, nhưng không phải trên một mẫu hatchback cỡ nhỏ mà là chiếc side-by-side off-road mang tên Scion 01 concept ra mắt tại SEMA ở Las Vegas. Mẫu concept dùng hệ truyền động hybrid tăng áp bốn xi-lanh có công suất trên 300 mã lực, kết hợp lồng chống lật đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn SCORE và FIA, nhấn mạnh định hướng thử nghiệm kỹ thuật thay vì số đông đại trà. Toyota mô tả đây là một “bài tập kỹ thuật”, chưa công bố kế hoạch thương mại hóa.

Định vị: phòng thí nghiệm sáng tạo mang tên Scion

Toyota giải thích việc tái sử dụng tên Scion vì đây từng là “giường thử sáng tạo và biểu tượng của tinh thần thử nghiệm”. Với Scion 01 concept, triết lý ấy được chuyển hóa thành một nền tảng off-road tập trung vào hiệu năng và độ bền, sử dụng các cụm chi tiết đã được kiểm chứng trong hệ truyền động, hệ thống treo và phanh của Toyota, nhưng sắp xếp theo cấu hình side-by-side gọn nhẹ, phục vụ các bài chạy tốc độ cao, đường mòn khắc nghiệt và leo đá kỹ thuật.

Diện mạo buggy cát, tối ưu cho off-road

Scion 01 mang vẻ ngoài điển hình của buggy cát với phần thân vuông vức, tối giản, nhấn bằng dải đèn ngang trước sau. Cản trước tích hợp tời và cặp đèn LED phụ trợ; phía trên nóc là thanh đèn, trong khi lốp dự phòng treo ở đuôi xe, sẵn sàng cho các chuyến off-road dài. Bộ lốp địa hình bản lớn bọc quanh mâm 10 chấu cứng cáp, tạo tổng thể khỏe khoắn và thực dụng.

scion 01 concept

Khoang lái tối giản, tập trung vào kiểm soát

Bên trong, Scion 01 giữ đúng tinh thần của một cỗ máy off-road thuần chất: tối giản và thực dụng. Cặp ghế thể thao kiểu bucket đem lại điểm tựa tốt, trang bị đai an toàn toàn phần. Ghế lái nổi bật với tông đỏ và họa tiết camo kỹ thuật số màu trắng gợi liên tưởng đến phong cách của Tacoma TRD Pro, nhấn mạnh mối liên hệ kỹ thuật giữa mẫu concept và dòng bán tải hiệu năng của Toyota.

scion 01 concept

Hệ truyền động hybrid tăng áp: hơn 300 mã lực, có chế độ Silent

Trái tim của Scion 01 là hệ truyền động hybrid tăng áp bốn xi-lanh, Toyota cho biết được phát triển từ dòng xe tải của hãng. Công suất được công bố ở mức “trên 300 mã lực”, phù hợp với đặc tính cần lực kéo và khả năng tăng tốc linh hoạt khi off-road tốc độ cao. Toyota còn nhấn mạnh chế độ Silent cho phép chiếc xe lăn bánh bằng điện trong yên tĩnh, giúp người lái quan sát thiên nhiên xung quanh với ít tiếng ồn hơn.

Về nguồn gốc kỹ thuật, cấu hình này nhiều khả năng liên hệ với i-Force Max trên Tacoma Hybrid, nơi hệ thống đạt 326 hp và 465 lb-ft (khoảng 630 Nm). Tuy nhiên, Toyota không công bố thông số chi tiết cho Scion 01, và mọi suy luận chỉ nên xem là định hướng tham chiếu. Dù vậy, việc lựa chọn các cụm chi tiết đã được kiểm chứng cho hệ truyền động, hệ treo và phanh cho thấy mục tiêu độ bền và ổn định là ưu tiên hàng đầu.

scion 01 concept

Khung an toàn đạt chuẩn SCORE và FIA

Một điểm nhấn kỹ thuật là lồng chống lật mới do Toyota phát triển, tuân thủ đồng thời quy định của SCORE và FIA. Việc đáp ứng hai bộ tiêu chuẩn khắt khe về an toàn đường đua và off-road cho thấy nhà sản xuất hướng chiếc xe tới các bài thi chạy tốc độ cao lẫn địa hình khó, nơi khả năng chịu xoắn và bảo vệ khoang lái là bắt buộc.

Trang bị off-road trọng tâm, ít tiểu tiết thừa

Bộ lốp địa hình cỡ lớn và tời cản trước là trang bị “phải có” cho xe off-road nghiêm túc, hỗ trợ thoát lầy và tự cứu hộ. Thanh đèn nóc giúp cải thiện tầm chiếu khi di chuyển đêm trên sa mạc hoặc đường mòn, còn lốp dự phòng treo ngoài tối ưu chỗ chứa và thao tác thay lốp nhanh. Cách bố trí này bám sát triết lý tối giản – bền bỉ, loại bỏ những chi tiết không phục vụ trực tiếp cho hiệu năng.

Gợi mở từ thế giới concept hiệu năng

Về thẩm mỹ, Scion 01 gợi nhớ tinh thần của Dacia Manifesto concept – tiền đề cho chiếc đua Dakar của hãng xe Romania – và Chevy Beast, một concept off-road tại SEMA 2021 với động cơ V8 650 hp. Dẫu vậy, cách Toyota xử lý tỉ lệ thân xe, dải đèn ngang và những mảng ốp mặt trước/sau giúp Scion 01 giữ bản sắc riêng, tập trung vào khả năng vận hành hơn là phô diễn hình thức.

scion 01 concept

Bảng tóm tắt thông số và trang bị chính

Hạng mục Thông tin từ Toyota Kiểu xe Side-by-side off-road concept Sự kiện ra mắt SEMA, Las Vegas Hệ truyền động Hybrid tăng áp bốn xi-lanh, nguồn gốc từ dòng xe tải Toyota Công suất Hơn 300 mã lực (hp) Chế độ vận hành Silent (chạy êm, lăn bằng điện) Khung an toàn Lồng chống lật đạt chuẩn SCORE và FIA Trang bị off-road Lốp địa hình, tời cản trước, thanh đèn nóc, lốp dự phòng phía sau, mâm 10 chấu Nội thất Ghế bucket, đai an toàn toàn phần; ghế lái màu đỏ với họa tiết camo kỹ thuật số trắng Nền tảng kỹ thuật Các cụm truyền động, treo, phanh đã được Toyota kiểm chứng

Triển vọng thị trường: còn là dấu hỏi

Toyota gọi Scion 01 là một “bài tập kỹ thuật”, không đề cập lộ trình sản xuất. Nếu thương mại hóa, cấu hình hybrid tăng áp công suất lớn, lồng chống lật theo chuẩn giải đua và bộ khung gầm tối ưu off-road sẽ là nền tảng cạnh tranh thú vị trong thế giới side-by-side hiệu năng cao. Ở thời điểm này, vai trò của Scion 01 chủ yếu là minh họa năng lực kỹ thuật và tinh thần thử nghiệm – đúng tinh thần cái tên Scion từng đại diện.

Kết luận nhanh

Scion 01 concept là tuyên ngôn kỹ thuật giàu thực dụng: hệ hybrid tăng áp >300 mã lực, chế độ Silent, khung an toàn đạt chuẩn quốc tế và trang bị off-road chuẩn mực. Toyota chưa nói về thương mại hóa, nhưng việc “hồi sinh” tên Scion trên một cỗ máy side-by-side chuyên mục đích cho thấy tham vọng thử nghiệm những cấu hình mạnh mẽ, bền bỉ – có thể trở thành chất liệu cho các dự án tương lai.