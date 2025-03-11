Toyota Tacoma H2-Overlander Concept: bán tải hydro tại SEMA Concept bán tải off-road dùng FCEV Mirai, công suất 547 hp, 3 bình hydro 6 kg và pin 24,9 kWh. Có thu hồi nước xả, cấp điện 15 kW và nâng cấp khung gầm TRD.

Toyota ra mắt Tacoma H2-Overlander Concept tại SEMA ở Las Vegas, khẳng định tiếp tục theo đuổi công nghệ pin nhiên liệu hydro. Mẫu bán tải off-road này sử dụng hệ truyền động FCEV lấy từ sedan Mirai, cho tổng công suất 547 hp, đi kèm 3 bình hydro dung lượng 6 kg, pin lithium-ion 24,9 kWh, vi sai hạn chế trượt phía trước và khóa vi sai điện tử phía sau. Xe còn có hệ thống thu hồi nước xả để sử dụng tại điểm cắm trại và nguồn cấp điện 15 kW.

toyota tacoma h2 overlander concept

FCEV Mirai trên nền tảng TNGA-F

Tacoma H2-Overlander được kỹ sư và chế tạo bởi Toyota Racing Development (TRD) — đơn vị cũng làm việc với động cơ V-8 NASCAR. Nền tảng TNGA-F của Tacoma được kết hợp với hệ truyền động FCEV thế hệ hai từ Mirai. Cụm pin nhiên liệu lấy trực tiếp từ Mirai, ghép với 3 bình chứa hydro tổng dung lượng 6 kg đặt trong khung xe, và một bộ pin lithium-ion 24,9 kWh. Hệ thống mô-tơ gồm mô-tơ trước 301 hp và mô-tơ sau 252 hp; tổng công suất 547 hp truyền qua vi sai hạn chế trượt phía trước và khóa vi sai điện tử phía sau.

Hệ làm mát được tùy biến cho cả phần hydro và điện, kết hợp linh kiện từ Tacoma TRD Pro và Lexus RZ. Cách bố trí này nhấn mạnh tính khả thi về đóng gói hệ FCEV trên một khung xe bán tải cỡ trung, đồng thời hỗ trợ vận hành trong điều kiện off-road.

toyota tacoma h2 overlander concept

Khung gầm tối ưu off-road từ TRD

Để đáp ứng địa hình, Toyota gia cố khung gầm và treo với bộ TRD billet long-travel, sử dụng giảm chấn Fox 2.5 Performance Elite Series được TRD thừa hưởng từ chương trình phát triển treo của Tundra. Hệ thống phanh trước cũng lấy từ Tundra, nhằm tăng sức chịu đựng và hiệu quả hãm trong điều kiện tải nặng. Bộ mâm 17 inch Method Race Wheels đi kèm lốp địa hình General Grabber 35 inch giúp gia tăng khoảng sáng và độ bám trên bề mặt phức tạp.

Tiện ích dã ngoại: thu hồi nước xả và cấp điện 15 kW

Điểm khác biệt đáng chú ý là hệ thống thu hồi nước xả đang chờ cấp bằng sáng chế. Tận dụng việc phụ phẩm duy nhất của pin nhiên liệu là nước, hệ thống này thu gom và lọc nước sinh ra từ phản ứng giữa hydro và oxy, phục vụ hoạt động tại điểm cắm trại như rửa đồ hoặc tắm. Toyota không khuyến nghị sử dụng nước này để uống.

Tacoma H2-Overlander có nguồn cấp điện 15 kW để cung cấp năng lượng cho khu cắm trại hoặc sạc đồng thời hai xe điện thông qua hai ổ NEMA 14-50. Đây là lợi thế thực dụng của hệ FCEV trong bối cảnh dã ngoại dài ngày, nơi nhu cầu điện cho thiết bị và chiếu sáng là thường trực.

toyota tacoma h2 overlander concept

Bố trí cho overlanding: khoang thùng đa năng

Về mặt công năng, xe được nâng cấp trực quan với hệ thống lưu trữ gắn trên thùng, dùng tấm sợi carbon tái chế mở ngửa lên để lộ trọn bộ thiết bị cần thiết cho cắm trại, gồm bếp nướng và tủ lạnh. Trên thùng có tấm cứu hộ (recovery boards) và lều gắn phía trên. Cản trước sau loại hạng nặng tích hợp móc kéo, tời phía trước, cùng hệ đèn phụ trợ quanh xe, thanh đèn ở cản trước và bảy đèn tròn trên nóc giúp chiếu sáng khu vực làm việc khi đêm xuống.

toyota tacoma h2 overlander concept

Chiến lược hydro: kiên định và mở rộng

Toyota hiện là một trong số ít hãng tiếp tục kiên định với hệ truyền động pin nhiên liệu. Mirai vẫn được bán tại California, trong khi hãng đang phát triển thế hệ FCEV mới dự kiến hiệu quả hơn 20% và sẽ trang bị cho Corolla thế hệ tiếp theo, bên cạnh các cấu hình thuần xăng, hybrid và điện. Sự xuất hiện của Tacoma H2-Overlander tại SEMA đóng vai trò như một minh chứng kỹ thuật cho khả năng ứng dụng FCEV trên bán tải off-road.

Hiện chưa có thông tin về việc tích hợp hệ FCEV lên Tacoma thế hệ đang bán. Dù các thông báo gần đây tập trung vào xe tải hạng nặng và Corolla, concept này cho thấy tiềm năng của nền tảng bán tải đối với công nghệ hydro trong tương lai.

Bảng tóm tắt thông số chính

Hạng mục Thông tin Nền tảng TNGA-F, phát triển bởi TRD Hệ truyền động Pin nhiên liệu hydro FCEV thế hệ hai từ Toyota Mirai Bình hydro 3 bình, tổng dung lượng 6 kg (đặt trong khung xe) Pin phụ trợ Lithium-ion 24,9 kWh Mô-tơ điện Trước 301 hp; sau 252 hp; tổng 547 hp Truyền lực Vi sai hạn chế trượt phía trước; khóa vi sai điện tử phía sau Làm mát Tùy biến, kết hợp linh kiện Tacoma TRD Pro và Lexus RZ Hệ treo TRD billet long-travel; giảm chấn Fox 2.5 Performance Elite Series Phanh Phanh trước lấy từ Toyota Tundra Mâm và lốp 17 inch Method Race Wheels; lốp General Grabber 35 inch Tiện ích dã ngoại Thu hồi nước xả; tủ lạnh và bếp nướng trong khoang thùng; tời; móc kéo Nguồn điện ngoài 15 kW; hai ổ NEMA 14-50; có thể sạc đồng thời hai EV Chiếu sáng Thanh đèn trước; bảy đèn tròn trên nóc; đèn phụ quanh xe

Kết luận

Tacoma H2-Overlander Concept cho thấy cách Toyota đóng gói và vận hành hệ FCEV của Mirai trên một khung bán tải off-road, nhấn mạnh tính thực dụng nhờ nguồn điện 15 kW và hệ thu hồi nước xả. Các nâng cấp khung gầm từ TRD biến đây thành một nền tảng khám phá dã ngoại đáng chú ý. Chưa có tín hiệu thương mại hóa trên Tacoma hiện hành, nhưng concept này củng cố định hướng hydro của Toyota và mở ra khả năng ứng dụng rộng hơn cho công nghệ pin nhiên liệu trong tương lai.