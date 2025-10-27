Toyota tăng trưởng tháng 9: Mỹ dẫn dắt, Trung Quốc chững Doanh số Tập đoàn Toyota tháng 9/2025 tăng 2,8% lên 949.153 xe, lũy kế 9 tháng đạt 8.358.426 xe (+5,8%). Mỹ tăng 14,2%, châu Âu +5,7%; Trung Quốc giảm 1% tháng 9 nhưng lũy kế +4,9%.

Tập đoàn Toyota ghi nhận tháng 9/2025 tích cực với doanh số toàn cầu 949.153 xe, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 8.358.426 xe, tăng 5,8%. Đà tăng đến từ Mỹ và châu Âu, trong khi một số thị trường châu Á như Trung Quốc giảm nhẹ theo tháng nhưng vẫn giữ đà tăng lũy kế.

toyota, bao cao, bao cao kinh doanh, bao cao tai chinh, doanh so, trung quoc, my, nhat ban, an do, chau au, tang truong anh 1

Toàn cảnh số liệu trọng yếu tháng 9/2025

Theo công bố của tập đoàn, doanh số theo thương hiệu trong 9 tháng: Toyota và Lexus đạt 7.783.007 xe (+4,7%), Daihatsu 492.210 xe (+30,6%), Hino 83.209 xe (−9,9%).

Thị trường/Hạng mục Tháng 9/2025 (xe) So với cùng kỳ Lũy kế 9 tháng (xe) So với cùng kỳ Tập đoàn Toyota (toàn cầu) 949.153 +2,8% 8.358.426 +5,8% Mỹ 185.748 +14,2% 1.865.876 +7,9% Châu Âu 112.613 +5,7% 895.099 +2,2% Châu Á 279.512 −0,2% 2.367.645 +3,7% Trung Quốc 158.913 −1% 1.301.741 +4,9% Nhật Bản 128.162 −5,2% 1.128.125 +5,7% Việt Nam 7.209 +0,9% 49.534 +19,3%

Mỹ dẫn dắt đà phục hồi nhờ hybrid và SUV

Tại Mỹ, doanh số tháng 9 đạt 185.748 xe, tăng 14,2%. Lũy kế từ đầu năm đạt 1.865.876 xe (+7,9%), nhờ nhu cầu cao với các dòng hybrid và việc khôi phục sản xuất những mẫu SUV cỡ lớn như Lexus TX và Toyota Grand Highlander so với cùng kỳ năm trước.

toyota, bao cao, bao cao kinh doanh, bao cao tai chinh, doanh so, trung quoc, my, nhat ban, an do, chau au, tang truong anh 2

Châu Âu tăng ổn định, Yaris góp sức

Châu Âu ghi nhận mức tăng 5,7% trong tháng 9, tương ứng 112.613 xe. Lũy kế 9 tháng đạt 895.099 xe (+2,2%). Toyota đánh giá thị trường này ổn định, sản lượng tăng theo từng năm, trong đó Yaris là một trong những mẫu đóng góp tích cực.

Châu Á phân hóa: Trung Quốc chững theo tháng, Ấn Độ tăng đều

Trung Quốc: xe điện mới hỗ trợ ổn định lũy kế

Tháng 9, Toyota bán 158.913 xe tại Trung Quốc (−1%). Tuy nhiên lũy kế 9 tháng tăng 4,9% lên 1.301.741 xe. Sự góp mặt của mẫu thuần điện Toyota bZ3X hỗ trợ giữ nhịp doanh số trong bối cảnh một số khu vực kết thúc trợ cấp và người tiêu dùng chờ các đợt giảm giá tại các triển lãm ôtô địa phương.

toyota, bao cao, bao cao kinh doanh, bao cao tai chinh, doanh so, trung quoc, my, nhat ban, an do, chau au, tang truong anh 3

Ấn Độ: SUV gầm cao duy trì nhu cầu

Doanh số tại Ấn Độ tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ phong độ ổn định của hai mẫu Urban Cruiser Hyryder và Innova Hycross.

toyota, bao cao, bao cao kinh doanh, bao cao tai chinh, doanh so, trung quoc, my, nhat ban, an do, chau au, tang truong anh 4

Đông Nam Á: trái chiều giữa Thái Lan và Indonesia

Thái Lan ghi nhận sản lượng tăng 0,3% nhờ sức hút của Yaris Ativ mới, dù điều kiện tín dụng thắt chặt. Ngược lại, doanh số lũy kế tại Indonesia giảm 14% đến hết tháng 9, chịu tác động từ quy trình cho vay nghiêm ngặt và áp dụng thêm các loại thuế mới. Một số thị trường khác như Đài Loan (−3%) và Malaysia (−2,4%) cũng giảm.

Nhật Bản: giảm theo tháng do ảnh hưởng sản xuất, lũy kế vẫn tăng

Tháng 9, Toyota bán 128.162 xe tại Nhật Bản (−5,2%). Lũy kế 9 tháng đạt 1.128.125 xe (+5,7%). Mức giảm theo tháng liên quan đến việc khởi động lại dây chuyền sau đợt triệu hồi Prius năm trước.

toyota, bao cao, bao cao kinh doanh, bao cao tai chinh, doanh so, trung quoc, my, nhat ban, an do, chau au, tang truong anh 5

Các khu vực khác: tăng trưởng rải rác

Mỹ Latin: +2,7%

Châu Đại Dương: +0,8%

Trung Đông: +2,4%

Châu Phi: +12,6%

Nhìn về cuối năm: động lực và rủi ro

Động lực chính của Toyota hiện đến từ nhu cầu hybrid tại Mỹ, các mẫu chủ lực ở châu Âu và một phần đóng góp của xe thuần điện tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bức tranh có thể thay đổi trước biến động kinh tế vĩ mô, chính sách thuế và tiến trình điện hóa tại từng quốc gia. Khả năng thích ứng nhanh về sản phẩm và sản lượng sẽ là yếu tố quyết định duy trì đà tăng trưởng trong quý cuối năm.