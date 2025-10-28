Toyota Turbo Trail Cruiser concept: FJ60 hồi sinh V6 3,4L Turbo Trail Cruiser concept hồi sinh Land Cruiser FJ60 với V6 i-Force 3,4L twin-turbo 389 mã lực, 650 Nm, ghép hộp số sàn 5 cấp nguyên bản; sẽ trình diễn tại SEMA 2025, Las Vegas.

Toyota công bố Turbo Trail Cruiser concept – dự án “hồi sinh” Land Cruiser FJ60 theo phong cách giữ nguyên vẻ cổ điển của thập niên 1980 nhưng thay toàn bộ hệ truyền động bằng công nghệ hiện đại. Trái tim mới là động cơ V6 i-Force 3,4L tăng áp kép của Tundra, đạt 389 mã lực và 650 Nm, vẫn làm việc với hộp số sàn 5 cấp nguyên bản nhờ một bộ chuyển đổi chuyên dụng. Mẫu ý tưởng sẽ xuất hiện tại SEMA 2025 ở Las Vegas vào đầu tháng 11.

Turbo Trail Cruiser là mẫu xe ý tưởng được phát triển dựa trên huyền thoại Land Cruiser FJ60. Ảnh: Toyota

Phong cách retro, sức mạnh hiện đại

Đúng tinh thần “bình cũ rượu mới”, Toyota giữ nguyên DNA thiết kế FJ60: thân xe vuông vức, đèn pha halogen, lưới tản nhiệt với logo Land Cruiser cổ và khung gầm dạng xát-xi rời. Song song, hãng thay toàn bộ động cơ nguyên bản bằng V6 i-Force 3,4L twin-turbo để đưa hiệu năng lên một mặt bằng mới – gần gấp đôi so với FJ60 thời kỳ đầu theo mô tả của Toyota.

V6 i-Force từ Tundra: công suất 389 mã lực, 650 Nm

Trái tim i-Force 3,4L tăng áp kép vốn dùng trên Tundra mang lại 389 mã lực và 650 Nm. Sức mạnh lớn hơn đi kèm đặc tính tăng áp kép giúp dải mô-men dồi dào ở tốc độ thấp – lợi thế hữu ích trên địa hình và trong vận hành thường ngày.

Điểm đáng chú ý là động cơ hiện đại này vẫn truyền lực qua hộp số sàn 5 cấp nguyên bản của FJ60. Toyota cho biết các kỹ sư đã sử dụng một bộ chuyển đổi đặc biệt để tương thích hai thế hệ công nghệ, nhằm bảo toàn cảm giác lái mộc mạc của Land Cruiser cổ điển.

Động cơ nguyên bản của Toyota Land Cruiser FJ60 được thay mới bằng động cơ V6 i-Force 3.4L tăng áp kép của Tundra. Ảnh: Toyota

Bài toán lắp đặt: hiện đại nhưng không xâm lấn khung gốc

Thách thức lớn nhất là “nhét” khối V6 cồng kềnh vào khoang động cơ chật hẹp của FJ60. Đội ngũ Toyota Motorsports Garage chế tạo giá đỡ động cơ tùy chỉnh, thiết kế lại cát-te dầu, bổ sung bộ trao đổi nhiệt riêng và hệ thống ống xả hiệu suất cao. Mục tiêu là để toàn bộ cụm truyền động nằm gọn trong khung FJ60 mà không cần cắt xẻ cấu trúc nguyên bản.

Chassis tinh chỉnh: nhấc gầm 38 mm, lốp 35 inch

Để tương xứng sức mạnh mới và tăng khả năng off-road, hệ thống treo được nâng thêm 38 mm, kèm thao tác đảo nhíp trước. Bộ mâm beadlock kết hợp lốp 35 inch giúp tăng độ bám và bảo vệ lốp khi chạy áp suất thấp trên địa hình khó.

Thiết kế của Land Cruiser FJ60 cổ điển vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Toyota

Cabin giữ chất cổ điển, thêm tiện nghi cần thiết

Bên trong, Toyota giữ bố cục và vật liệu mang phong vị thập niên 80. Nhượng bộ đáng kể duy nhất cho người dùng hiện đại là hệ thống âm thanh nổi JBL và một màn hình cảm ứng trung tâm gắn khéo léo trên táp-lô cổ điển. Cấu hình này đảm bảo tiện nghi cơ bản mà không làm phá vỡ thẩm mỹ nguyên bản.

Nội thất của Turbo Trail Cruiser chỉ bổ sung hệ thống âm thanh nổi JBL và một màn hình cảm ứng trung tâm. Ảnh: Toyota

Thông số chính của Toyota Turbo Trail Cruiser concept

Hạng mục Chi tiết Nền tảng Land Cruiser FJ60 (xát-xi rời), kiểu dáng giữ nguyên Động cơ V6 i-Force 3,4L tăng áp kép (từ Toyota Tundra) Công suất 389 mã lực Mô-men xoắn 650 Nm Hộp số Sàn 5 cấp nguyên bản FJ60 (ghép qua bộ chuyển đổi) Hệ thống treo Nâng 38 mm, đảo nhíp trước Bánh xe – Lốp Mâm beadlock, lốp 35 inch Đèn chiếu sáng Đèn pha halogen cổ điển Nội thất Bố cục cổ điển; bổ sung âm thanh JBL, màn hình cảm ứng trung tâm Sự kiện Trình diễn tại SEMA 2025 (Las Vegas)

Lời người phụ trách dự án

Ông Marty Schwerter, Giám đốc điều hành Toyota Motorsports Garage, nói: “Turbo Trail Cruiser là minh chứng cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi công nghệ hiệu suất hiện đại của Toyota được tích hợp vào một trong những mẫu xe cổ điển biểu tượng nhất của chúng tôi.”

Ngữ cảnh SEMA 2025 và chiến lược tôn vinh di sản

Turbo Trail Cruiser sẽ góp mặt cùng hơn hai chục mẫu ý tưởng khác của Toyota tại SEMA 2025, trong đó có Camry GT-S và Corolla Cross Hybrid Nasu. Cách tiếp cận của Toyota ở dự án này rõ ràng: tôn vinh di sản Land Cruiser bằng việc giữ nguyên chất cổ điển, đồng thời khai thác công nghệ truyền động mới để khiến chiếc xe “phù hợp đi phố và mạnh mẽ hơn” theo thông điệp của hãng.

Kết luận: FJ60 cho thời nay, theo cách Toyota

Turbo Trail Cruiser concept là sự giao thoa giữa hình hài FJ60 cổ điển và hiệu năng V6 tăng áp kép đương đại. Việc giữ lại hộp số sàn 5 cấp cùng khung xát-xi rời nguyên bản, trong khi tăng lực kéo và nâng cấp khung gầm có kiểm soát, cho thấy Toyota ưu tiên trải nghiệm mộc mạc đặc trưng của Land Cruiser nhưng có thừa sức mạnh để đáp ứng điều kiện sử dụng hôm nay. Đây là một bản “FJ60 2025” đúng nghĩa – cổ điển ở diện mạo, hiện đại ở trái tim – và hiện chỉ là mẫu ý tưởng trình diễn tại SEMA 2025.