Toyota Vios HEV: Ứng viên lắp ráp nội địa 360 triệu USD Toyota đầu tư hơn 360 triệu USD cho dây chuyền hybrid tại Phúc Yên, chưa công bố mẫu lắp ráp. Vios HEV nhiều khả năng thuộc nhóm đầu; Innova Cross HEV hiện là xe hybrid bán chạy tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam chuẩn bị đưa dây chuyền lắp ráp hybrid vào vận hành tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD. Ở thời điểm kỷ niệm 30 năm hiện diện, hãng cho biết đã sản xuất hơn 700.000 xe trong nước và bán ra hơn 1 triệu ôtô, đồng thời khẳng định tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa hoạt động sản xuất nội địa.

Hiện Toyota chưa công bố mẫu hybrid nào sẽ được chọn để lắp ráp. Danh mục bán tại Việt Nam đang có 6 lựa chọn: Innova Cross HEV, Corolla Cross 1.8HEV, Camry HEV, Yaris Cross HEV, Alphard HEV và Corolla Altis HEV. Trong tương lai, Vios HEV nhiều khả năng sẽ được đưa về và cũng rất có thể nằm trong nhóm xe lai xăng-điện đầu tiên lắp ráp trong nước. Innova Cross hiện là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam.

Bối cảnh và điểm nhấn công nghệ

Toyota kiên trì định hướng tiếp cận đa chiều, phát triển danh mục sản phẩm điện hóa và phát thải thấp, hướng tới trung hòa carbon bền vững, phù hợp điều kiện thực tế tại Việt Nam. Việc đầu tư dây chuyền hybrid hơn 360 triệu USD cho thấy bước đi cụ thể trong chiến lược đó ở thị trường nội địa.

Ở tầm toàn cầu, năng lực nghiên cứu – thử nghiệm của Toyota được thể hiện qua mô hình Woven City tại Shizuoka, Nhật Bản. Thành phố này đã bắt đầu đón cư dân từ tháng 9; giai đoạn đầu dự kiến khoảng 300 người, khi hoàn thiện khoảng 2.000 người, chủ yếu là nhân viên Toyota, nghiên cứu sinh và kỹ sư công nghệ. Nhiều doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ tham gia như Daikin, Nissin hay UCC Japan. Đây là nền tảng thử nghiệm cho các dự án giao thông mới, bổ trợ cho định hướng sản phẩm phát thải thấp của hãng.

Thiết kế và định hướng sản phẩm

Với 6 mẫu hybrid đang bán, Toyota sở hữu dải sản phẩm đa dạng về kích cỡ và cấu hình. Tuy nhiên, việc mẫu nào được chọn lắp ráp trong nước hiện chưa rõ. Từ góc nhìn danh mục, bài toán thiết kế – trang bị sẽ phụ thuộc từng dòng xe cụ thể. Ở hiện tại, Innova Cross HEV là mẫu hybrid bán chạy, còn Vios HEV được nhắc đến như một ứng viên nhiều khả năng xuất hiện và có thể nằm trong nhóm lắp ráp sớm.

Trong bối cảnh đó, hướng đánh giá hợp lý là tập trung vào tính phù hợp với mục tiêu phát thải thấp và điều kiện vận hành tại Việt Nam – tiêu chí cốt lõi mà Toyota nhấn mạnh trong chiến lược tiếp cận đa chiều.

Nội thất và trải nghiệm người dùng

Toyota chưa công bố cấu hình nội thất hay trang bị cụ thể cho mẫu hybrid lắp ráp trong nước. Trải nghiệm người dùng, vì thế, sẽ phụ thuộc vào mẫu xe được chọn trong số các dòng đang bán (Innova Cross HEV, Corolla Cross 1.8HEV, Camry HEV, Yaris Cross HEV, Alphard HEV, Corolla Altis HEV). Điểm chung xuyên suốt là định hướng điện hóa nhằm giảm phát thải, phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam như hãng khẳng định.

Hiệu năng và vận hành

Các thông số kỹ thuật của mẫu lắp ráp nội địa chưa được công bố. Trên bình diện chiến lược, Toyota đặt trọng tâm vào những giải pháp giúp hạ phát thải và hướng tới trung hòa carbon bền vững. Điều đó cho thấy các lựa chọn hybrid lắp ráp tại Việt Nam, khi ra mắt, sẽ bám sát triết lý điện hóa và tối ưu vận hành theo điều kiện địa phương – nhưng chi tiết cụ thể cần chờ thông tin chính thức từ Toyota Việt Nam.

An toàn và công nghệ

Woven City là điểm nhấn công nghệ đáng chú ý: một thành phố thử nghiệm nơi Toyota và các đối tác triển khai các dự án giao thông mới, qua đó tạo nền tảng công nghệ cho các dòng xe điện hóa. Tại đây, Toyota là nhà sản xuất ôtô duy nhất góp mặt bên cạnh các công ty công nghệ và startup.

Bên cạnh mảng hybrid, ở lĩnh vực liên quan, Toyota phát triển một ứng dụng để hỗ trợ chủ xe PHEV chăm chỉ cắm sạc hơn, tối ưu chi phí vận hành và góp phần cải thiện môi trường. Ở chiều ngược lại, thị trường Mỹ vừa ghi nhận việc Toyota, Subaru và Lexus dừng bán ôtô điện do một sự cố ở hệ thống điều hòa, gần 100.000 xe phải triệu hồi và tạm ngừng kinh doanh xe tồn kho tại đại lý. Những thông tin này cho thấy quy mô và tính phức tạp của quá trình điện hóa, đòi hỏi hệ sinh thái công nghệ – sản xuất đồng bộ.

Giá và định vị

Toyota chưa công bố giá bán hay lộ trình ra mắt cho mẫu hybrid lắp ráp trong nước. Ở cấp độ doanh nghiệp, con số hơn 700.000 xe đã sản xuất và hơn 1 triệu xe bán ra trong 30 năm cho thấy nền tảng đủ lớn để triển khai nội địa hóa hybrid, song mọi so sánh giá trị với đối thủ sẽ cần dữ liệu khi sản phẩm cụ thể xuất hiện.

Thông tin chính về kế hoạch lắp ráp hybrid của Toyota Việt Nam Vốn đầu tư Hơn 360 triệu USD Địa điểm Nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ Trạng thái Chưa công bố mẫu xe hybrid sẽ lắp ráp Dấu mốc hoạt động 30 năm tại Việt Nam; hơn 700.000 xe sản xuất, hơn 1 triệu xe bán ra

Danh mục xe hybrid Toyota đang bán tại Việt Nam

Model Toyota Innova Cross HEV Toyota Corolla Cross 1.8HEV Toyota Camry HEV Toyota Yaris Cross HEV Toyota Alphard HEV Toyota Corolla Altis HEV

Kết luận

Từ những dữ kiện hiện có, Vios HEV là một ứng viên được nhắc đến nhiều khả năng thuộc nhóm hybrid đầu tiên lắp ráp trong nước. Dự án 360 triệu USD cho thấy mức cam kết rõ ràng của Toyota với điện hóa tại Việt Nam, trong khi Innova Cross HEV đang là điểm sáng doanh số của mảng hybrid.