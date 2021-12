TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ Nghệ An bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nghệ An cần phải thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để thực hiện những điều Người mong mỏi lúc sinh thời.

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An.