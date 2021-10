TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 22/10, đoàn công tác của Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Dương Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Nghệ An.



Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi làm việc, các đồng chí Bùi Thanh An, Võ Thị Minh Sinh thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo đó, từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.176 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương; số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.905 BN; số BN tử vong: 19 BN. Số BN hiện đang điều trị: 252 BN. Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 20.324. Phát hiện 208 ca dương tính (205 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Với truyền thống tương thân, tương ái, Nghệ An đã huy động 320 y, bác sỹ lên đường vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chống dịch. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác”,… Nhân dân Nghệ An đã ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh 4,5 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh trao tặng quà cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Ngọc Hải thông tin, theo kế hoạch, đợt đầu, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử 15 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến 32 tỉnh thành để cảm ơn, thăm hỏi và cùng các địa phương trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn khác đi các địa phương còn lại.

Đồng thời nhấn mạnh trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các bộ ngành và các địa phương, trong đó có sự hỗ trợ tích cực từ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ của các địa phương, đơn vị, nhờ đó thành phố có thêm điều kiện để phòng, chống dịch.



Dịp này, Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh Nghệ An các thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trị giá 500 triệu đồng.