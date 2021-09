TP. Vinh: Các phường, xã đồng loạt mở điểm bán thực phẩm cho người dân

Người dân phường Đông Vĩnh xếp hàng theo thứ tự để mua đồ thiết yếu tại điểm bán. Ảnh: Quang An

Giá cả các mặt hàng được niêm yết công khai. Ảnh: Quang An

Ông Tạ Văn Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đông Vĩnh cho biết: Trong ngày 8/9 có khoảng 300 lượt người đến mua hàng. Theo dự kiến ban đầu điểm bán sẽ được mở tại sân vận động phường nhưng do ảnh hưởng của bão, trời mưa to nên phải dời vào nhà văn hóa khối. Thực phẩm tại điểm bán rất đa dạng, được nhập từ các địa phương trong và ngoài thành phố về. Đơn cử như rau, củ, quả nhập về từ huyện Nam Đàn; vịt, gà từ xã Nghi Đức, Hưng Chính. Ngoài ra còn có những thực phẩm do người dân phường tự trồng được cũng được liên kết bán tại đây...".

Tại điểm bán này, ngoài việc tổ chức khoa học, trật tự thì còn điểm đáng ghi nhận là đã niêm yết giá cả ngay từ cổng vào để người dân yên tâm mua sắm. Theo khảo sát, mức giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm có phần "mềm" hơn so với tại các siêu thị, các chuỗi cửa hàng nông sản.