TP. Vinh cải tạo hệ thống đèn giao thông, dỡ biển 'đèn đỏ được phép đi thẳng'

Ngã ba đường Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ và Trường Thi - An Dương Vương là những nút giao thông huyết mạch của TP.Vinh. Các tuyến đường này nằm ở trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan, ban, ngành, cơ sở kinh doanh... do đó, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngã ba Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ đã được tháo biển, cải tạo tín hiệu đèn. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc các phương tiện vẫn được phép đi thẳng, trong khi người đi bộ cũng được sang đường trong cùng một thời điểm đèn đỏ khiến người đi bộ không khỏi lo lắng, bất an, nhất là vào những giờ cao điểm. Ngoài ra, dù đã lắp biển tuy nhiên nhiều người tham gia giao thông vẫn dừng đèn đỏ do thói quen, không chú ý đến biển báo này, nhất là những người từ các huyện về TP. Vinh, do vậy, các xe sau lại bấm còi inh ỏi để thúc giục người phía trước tiếp tục di chuyển, gây nên tình trạng lộn xộn, ách tắc cục bộ...

Sau nhiều ý kiến phản ánh, đóng góp, đến nay, TP.Vinh đã chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh tháo dỡ biển "đèn đỏ được phép đi thẳng" và tiến hành cải tạo hệ thống đèn giao thông tại 2 điểm này. Cụ thể, đơn vị đã thay thế biển báo bằng tín hiệu mũi tên xanh, sẽ được bật lên song song khi có đèn đỏ, để người dân biết được rằng vẫn được phép di chuyển thẳng khi có đèn đỏ.