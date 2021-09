TP. Vinh khuyến cáo sẽ xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 1/9, UBND TP. Vinh đã có Công văn số 5758/UBND-QLĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, thành phố chỉ đạo trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 và UBND tỉnh tại Công văn số 6412/UBND-VX ngày 1/9/2021.

Lực lượng chức năng TP. Vinh kiểm tra các trường hợp ra đường. Ảnh: Quang An Lực lượng chức năng các phường, xã tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, tuyệt đối không được để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9.



Bên cạnh đó, các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, trật tự để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ.