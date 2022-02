TP. Vinh: Lượng rác thải trong dịp Tết tăng gấp 3 lần ngày thường

Những ngày Tết, công việc của chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, lại càng tăng lên gấp bội. Ca của chị bắt đầu từ 14 giờ chiều mỗi ngày, xuyên đêm, rạng sáng mới trở về nhà, tuy nhiên việc thu gom vẫn không xuể vì lượng rác tăng đột biến.

Chị Thanh chia sẻ: “Nghề thu gom rác vốn đã nặng nhọc, dịp Tết công việc lại tăng thêm do nhà nào cũng dọn dẹp nên rác được đưa ra khá nhiều. Nhất là sau ngày đưa ông Táo về trời, các cửa hàng, công ty, nhà dân bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, thải rác ra ngoài. Bên cạnh đó, việc kinh doanh, mua sắm của người dân dịp cuối năm cũng sôi động hơn, hàng hóa khắp nơi đổ về thành phố, do đó, dù đã tăng thêm giờ làm tuy nhiên việc thu gom triệt để rất khó…”.

Từ ngày 20 tháng Chạp, khi lượng rác thải bắt đầu tăng, công nhân vệ sinh đều phải làm việc xuyên Tết, không có ngày nghỉ để đảm bảo các con phố xanh, sạch, đẹp phục vụ người dân vui Tết, đón Xuân.

Toàn bộ công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc xuyên Tết, đến hết ngày mùng 1 Tết mới được phân chia nhau nghỉ theo ca để trở về với gia đình. Ảnh: Q.A

Dịp Tết năm nay, công việc thu gom rác thải cũng đặc thù hơn các năm trước do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Hiện nay, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP. Vinh vẫn tăng cao, số lượng F1 cách ly tại nhà cũng rất đông, do đó, việc thu gom rác thải tại những khu vực này trong dip Tết cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và có quy trình xử lý riêng, không để lây lan dịch bệnh.

Ông Nguyễn Chí Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết: “Nhận định việc thu gom, xử lý rác thải năm nay sẽ khó khăn hơn các năm nên phía công ty cũng đã chủ động phương án từ sớm. Theo đó, toàn bộ công nhân viên, người lao động của công ty phải làm việc xuyên Tết để đảm bảo môi trường, đến hết ngày mùng 1 Tết mới bắt đầu cho anh em nghỉ Tết theo ca để trở về sum họp với gia đình. Công ty cũng huy động 70 phương tiện, xe cơ giới các loại để xử lý, vận chuyển rác kịp thời, không để xảy ra tình trạng ứ đọng, ô nhiễm trước, trong và sau Tết…”.