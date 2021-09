TP. Vinh: Nam thanh niên trộm chim giữa mùa dịch

Đối tượng bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: CATP

Cụ thể, vào chiều 1/9, khi đang tuần tra đảm bảo trên tuyến đường Chu Văn An thuộc phường Lê Lợi ( TP. Vinh ), Tổ công tác CATP tiếp nhận thông tin do bà Nguyễn Thị L., trú tại đường Chu Văn An phản ánh gia đình bà L. vừa bị mất 2 lồng chim, bên trong lồng có 2 con chim mà gia đình đã nuôi và chăm sóc từ lâu.

Ngay lập tức Tổ công tác đã phân công lực lượng chia thành nhiều mũi, tiến hành rà soát, truy tìm trên trục đường chính và các ngõ, ngách xung quanh để tìm kiếm, bắt giữ đối tượng.