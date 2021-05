TP. Vinh: Nhiều quán cà phê, giải khát đông nghẹt người giữa mùa dịch

Đơn cử như quán trà chanh Bụi Phố tại đường Trần Phú, trong tối 26/5 có đến hàng chục người ngồi san sát nhau, hầu như không có ghế trống, việc hạn chế tập trung đông người hay duy trì khoảng cách an toàn theo khuyến cáo không hề được quan tâm. Chủ quán này còn chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh nhưng không bị nhắc nhở, xử lý.

Các bạn trẻ tại quán này ngồi san sát nhau, tràn ra cả vỉa hè, chủ quan với dịch bệnh. Ảnh: Nguyên Châu

Quán cà phê My My tại đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh cũng trong tình trạng tương tự. Trong chiều 26/5, khách vào quán nhộn nhịp, không hề có khoảng cách an toàn theo quy định. Mặc dù quán đã treo biển yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi ra vào quán tuy nhiên, theo ghi nhận thì cả nhân viên phục vụ lẫn khách đều thờ ơ với vấn đề này.