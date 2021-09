TP Vinh phối hợp doanh nghiệp tiêu thụ rau xanh cho nông dân Nghi Lộc

Trong khi đó, tại TP. Vinh rau xanh hiện đang thiếu hụt tại nhiều phường xã, nhất là tại các khu vực đang bị phong tỏa. Do đó, Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã phối hợp với UBND TP.Vinh đứng ra thu mua 20 tấn rau; phía Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí bao tiêu rau cho người dân Nghi Lộc, UBND TP. Vinh huy động phương tiện để vận chuyển rau về các phường, xã để phân chia cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Quang An