TP. Vinh phong tỏa 47 hộ dân liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới

UBND t ỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 4239/QĐ-UBND ngày 9/11 về việc thiết lập cách ly y tế trên địa bàn TP.Vinh. Theo đó, các khu vực thiết lập cách ly y tế do xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm:

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Q.A

+ Phía Đông: Tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp tính từ nhà bà Nguyễn Thị Tường đến hết nhà ông Nguyễn Công Liêm.

+ Phía Nam: Tiếp giáp khu dân cư xóm Kim Liên tính từ nhà ông Nguyễn Công Liêm đến hết nhà ông Nguyễn Văn Nhu.

+ Phía Tây: Tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Chính tính từ nhà ông Nguyễn Văn Nhu đến hết nhà ông Nguyễn Huy Dương.

+ Phía Bắc: Tiếp giáp xóm 7, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc tính từ nhà ông Nguyễn Huy Dương đến nhà bà Nguyễn Thị Tường.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân tại chung cư Tecco Nam Thanh, phường Cửa Nam. Ảnh: Q.A

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 17h00' ngày 09/11/2021.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND thành phố Vinh bố trí nguồn lực để tổ chức xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa theo quy định tại Công văn số 4620/TTCH-SYT ngày 26/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, an ninh trật tự và các điều kiện về an sinh xã hội, nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa.