TP. Vinh test nhanh Covid-19 tại chỗ cho các công dân trở về từ miền Nam

Thông tin từ lãnh đạo TP.Vinh cho biết, những ngày qua, lao động Nghệ An từ miền Nam hồi hương đi qua địa bàn thành phố rất lớn. Điều đang nói, một số người không có giấy xét nghiệm Covid-19 hợp lệ, dù lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân có thể sang thị trấn Xuân An - Hà Tĩnh để xét nghiệm tuy nhiên có người không hợp tác mà tìm các con đường khác để vào địa bàn TP.Vinh. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn TP.Vinh rất lớn. Ảnh: Tiến Hùng