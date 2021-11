TP Vinh thu ngân sách năm 2021 ước đạt 2.500 tỷ đồng

Năm 2021, tổng giá trị tăng thêm trong sản xuất, kinh doanh của thành phố Vinh ước đạt 22.344 tỷ đồng (giá SS 2010), bằng 97,03% KH và tăng 6,36% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 6.894 tỷ đồng, bằng 98,08% so với KH và tăng 7,92% so với cùng kỳ; ngành Dịch vụ ước đạt 15.220 tỷ đồng, bằng 96,57% so với KH và tăng 5,76% so cùng kỳ; ngành nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 230 tỷ đồng, bằng 98,29% so với KH và tăng 0,88% so cùng kỳ. Có 641 doanh nghiệp (giảm 36 DN so với cùng kỳ năm 2020) và 2.947 hộ kinh doanh (tăng 903 hộ so với cùng kỳ năm 2020) đăng ký thành lập mới.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách trên địa bàn, tuy nhiên, ngay từ đầu năm, Thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhờ vậy thu ngân sách cơ bản về đích nếu tháng cuối năm hoàn thành kế hoạch.