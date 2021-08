TP. Vinh: Triển khai gói hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, mới đây UBND TP.Vinh đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 19/7/2021 để thực hiện Nghị quyết 68.

Tại TP.Vinh trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, ngoài một số doanh nghiệp có xe đưa, đón công nhân vẫn hoạt động thì có nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi có thông tin về việc được hưởng chính sách hỗ trợ, người dân trên địa bàn thành phố Vinh đã hết sức vui mừng. Chị Nguyễn Thái Hà - hộ kinh doanh có địa chỉ trên đường Lý Tự Trọng (phường Hà Huy Tập), cho biết: Sau khi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn phường và thực hiện quy định phòng dịch, các hàng quán đều đã chấp hành đóng cửa. Việc kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh vốn đã khó khăn, khi buộc phải đóng cửa lại làm các hộ thêm khó khăn hơn. Chị Hà cho biết, sau khi phường thông báo, chị đã đi làm hồ sơ và đang chờ được thẩm định và nhận hỗ trợ.

Theo Nghị quyết 68, có 11 đối tượng, nhóm đối tượng và chính sách được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bao gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; Hộ kinh doanh; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Bà Đặng Thị Hòa - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết, hiện nay phường đã tiếp nhận được hơn 50 bộ hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của các hộ kinh doanh. Ngoài ra, phường cũng đã rà soát và xác nhận hồ sơ của hơn 900 người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để chờ tỉnh hướng dẫn và có chính sách hỗ trợ.