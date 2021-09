TP Vinh triển khai tiêm vắc xin cho người trên 65 tuổi, giáo viên, shipper, tiểu thương

Đối với người cao tuổi (trên 65 tuổi), việc tiêm chủng do các bệnh viện: Sản Nhi Nghệ An, Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Ung bướu, Bệnh viện Thành phố Vinh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đảm nhận. Ảnh: Thành Cường