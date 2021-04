TP Vinh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở đường 9, Quảng Trị

Chiều 26/4, tại Nhà bia tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ xã Nghi Kim (TP Vinh), các ban, ngành liên quan phối hợp với gia đình trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Cao Trọng Nam được quy tập từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, tỉnh Quảng Trị về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh.



Dự buổi lễ có Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An, đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh; Trung đoàn 764, Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh.

Lễ truy điệu liệt sĩ Cao Trọng Nam. Ảnh: Thu Hương

Liệt sĩ Cao Trọng Nam, sinh năm 1952, tại làng Quyết Tiến, xã Nghi Kim, TP Vinh, nhập ngũ năm 1969, đơn vị Trung đoàn 271 - Quân khu IV; hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Liệt sĩ Cao Trọng Nam là con của ông Cao Trọng Đệ và bà Trần Thị Cháu. Ông bà có 7 người con thì có 2 người con là liệt sĩ Cao Trọng Viết (hy sinh năm 1968) và liệt sĩ Cao Trọng Nam. Ông Cao Trọng Đệ, là chiến sĩ cách mạng tiền khởi nghĩa. Với những đóng góp của chồng và các con và gia đình trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, bà Trần Thị Cháu đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2015.

Hài cốt liệt sĩ Cao Trọng Nam được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Thu Hương

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo chính quyền địa phương, gia đình và nhân dân địa phương đã dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của liệt sĩ Cao Trọng Nam đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Cao Trọng Nam đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh.