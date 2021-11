TP Vinh và thị xã Cửa Lò hoàn tất tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân

Sáng 20/11, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tính đến hết ngày 19/11, toàn tỉnh đã tiêm được gần 2,2 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Chỉ tính riêng trong ngày 19/11, các địa phương trong tỉnh đã tiêm được hơn 108.000 mũi tiêm.

Như vậy, đến nay đã có hơn 1,5 triệu người ở Nghệ An đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 (đạt tỷ lệ 46,7% so với tổng dân số và 64,2% so với người từ đủ 18 tuổi trở lên). Trong số này, có hơn 633.000 người đã tiêm đủ 2 liều (đạt tỷ lệ 19,2% so với tổng dân số của tỉnh và 26,4% so với người trên 18 tuổi của tỉnh).

Điểm tiêm ở Khu công nghiệp Bắc Vinh do Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình phụ trách. Ảnh: TH Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, 2 địa phương là TP Vinh và thị xã Cửa Lò hiện đã hoàn tất tiêm mũi 1 cho người dân. Theo bà Hồ Thị Hoa - Trưởng Phòng Y tế TP Vinh thì do trên địa bàn có nhiều đơn vị, lực lượng cùng tổ chức tiêm vắc-xin nên chưa có con số chính xác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ước tính đã có ít nhất 95% người dân ở TP Vinh từ đủ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi, số còn lại chủ yếu là những người không đủ điều kiện tiêm.



"Những ngày qua, loa phát thanh các khối, xóm liên tục thông báo tìm người chưa tiêm mũi 1 nhưng không thấy ai. Hiện chúng tôi vẫn còn dư 1.000 liều vắc-xin Pfizer đây", bà Hoa nói và cho hay, qua thống kê ban đầu, TP Vinh có khoảng 250.000 người từ 18 tuổi trở lên.

Hiện nay, TP Vinh đang rốt ráo tiêm trả 70.000 liều vắc-xin Verocell và hơn 10.000 mũi Abdala cho người dân, dự kiến trong vài ngày tới sẽ hoàn thành. "Sau khi trả xong đợt này thì còn khoảng 4.000 người đang chờ trả mũi 2 Astrazeneca nữa là sẽ phủ kín vắc-xin cho TP Vinh. 4.000 người này còn khoảng 3 tuần nữa mới đến ngày để tiêm trả mũi 2", bà Hồ Thị Hoa nói thêm.

Tương tự, thị xã Cửa Lò hiện cũng đã hoàn tất công tác tiêm mũi 1 cho người dân trên địa bàn. Tính đến hết ngày 19/11, trên địa bàn thị xã có gần 33.000 người đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin, đạt tỷ lệ gần 99% tổng số người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Trong đó, có 23.322 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Theo lãnh đạo thị xã Cửa Lò thì 1% còn lại là những người đã khám sàng lọc nhưng không đủ điều kiện để tiêm vắc-xin.