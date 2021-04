TP. Vinh xây dựng cánh đồng sen phục vụ du lịch sinh thái

(Baonghean.vn) - Cá mát, chè hoa vàng, xoài Tương Dương... là những đặc sản nức tiếng của các huyện miền Tây Nghệ An. Đã có lúc, những loài cây, con bản địa này đứng trước nguy cơ cạn kiệt, mất giống…

(Baonghean.vn) - Từ tháng 4/2021, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An sử dụng phần mềm trên thiết bị di động, cập nhật dữ liệu khách hàng kết nối máy in nhiệt in phiếu thu cho khách hàng để tiến tới sử dụng hóa đơn điện tử.