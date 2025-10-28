TPHCM đề nghị 'cấm cửa' nghệ sĩ lệch chuẩn, dư luận đồng tình Sau công văn của TPHCM nêu tên Jack, HIEUTHUHAI, Pháo, cộng đồng mạng yêu cầu biện pháp mạnh hơn, đề xuất cấm sóng toàn quốc để bảo vệ giới trẻ.

Động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh văn hóa

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động âm nhạc có dấu hiệu lệch chuẩn văn hóa. Đáng chú ý, văn bản đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi hoặc lời nói trái thuần phong mỹ tục tham gia các sự kiện, lễ hội do thành phố tổ chức.

Động thái này xuất phát từ lo ngại về tình trạng một số sản phẩm âm nhạc, đặc biệt trong thể loại rap và các ca khúc lan truyền trên mạng xã hội, đang có ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Nhiều nghệ sĩ đã bị nêu tên cụ thể như Jack, HIEUTHUHAI, Pháo, Gducky, CLME, DSK, Andree, Bray x Đạt G, và Andree x Bình Gold vì sử dụng ngôn từ bị cho là cẩu thả, phản cảm, thậm chí cổ xúy lối sống buông thả.

HIEUTHUHAI, Pháo và Jack có tên trong các nghệ sĩ bị nhắc nhở về lời bài hát có vấn đề về nội dung. Ảnh: Tư liệu

Dư luận ủng hộ mạnh mẽ

Ngay sau khi thông tin được công bố, dư luận đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ, coi đây là bước đi cần thiết để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc. Trên các nền tảng truyền thông, nhiều độc giả cho rằng biện pháp này đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu.

Đề xuất các biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn

Nhiều ý kiến không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ mà còn đề xuất các hình thức xử lý nghiêm khắc hơn. Các bình luận phổ biến kêu gọi "cấm diễn vĩnh viễn" hoặc "cấm sóng trên toàn quốc" thay vì chỉ giới hạn trong các sự kiện của TPHCM. Độc giả Phan Hoài Thư cho rằng với những nghệ sĩ là thần tượng của giới trẻ, việc xử lý càng phải nghiêm khắc, nếu tái phạm thì nên cấm sóng hoàn toàn.

Một số ý kiến còn đi xa hơn, đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ đối với những cá nhân có hành vi và sản phẩm gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Độc giả Đinh Huy nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý văn hóa cần có chế tài xử phạt nghiêm minh để ngăn chặn tình trạng này.

HIEUTHUHAI, Pháo và Jack có tên trong các nghệ sĩ bị nhắc nhở về lời bài hát có vấn đề về nội dung. Ảnh: Tư liệu

Bảo vệ giới trẻ và tham khảo kinh nghiệm quốc tế

Mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng là tác động của các sản phẩm "lệch chuẩn" đến thế hệ trẻ. Nhiều người lo ngại rằng lối sống buông thả được cổ xúy trong các bài hát sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách của thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, một số độc giả đã so sánh với mô hình quản lý nghệ sĩ ở các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Độc giả Thùy Trâm chỉ ra rằng tại Trung Quốc, nghệ sĩ có bê bối hoặc hành vi lệch chuẩn có thể bị "phong sát" (cấm hoạt động trên mọi nền tảng), dẫn đến sự nghiệp bị hủy hoại. Nhiều người cho rằng Việt Nam cần học hỏi và áp dụng các biện pháp đủ sức răn đe, thay vì chỉ phạt hành chính một cách tượng trưng.

HIEUTHUHAI, Pháo và Jack có tên trong các nghệ sĩ bị nhắc nhở về lời bài hát có vấn đề về nội dung. Ảnh: Tư liệu

Nhìn chung, đề nghị của TPHCM đã mở ra một cuộc thảo luận sâu rộng về trách nhiệm của nghệ sĩ và vai trò của cơ quan quản lý, với mong muốn chung là xây dựng một môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh hơn.