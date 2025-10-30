TPHCM sẽ xử lý nghiêm nghệ sĩ có sản phẩm lệch chuẩn văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết sẽ có biện pháp kiên quyết với các tác phẩm phản cảm, ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, cổ xúy lối sống tiêu cực trong giới trẻ.

Tại cuộc họp báo chiều 30/10, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM đã thông tin về phương hướng xử lý các hoạt động nghệ thuật có biểu hiện "lệch chuẩn văn hóa", khẳng định sẽ có biện pháp kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm.

Theo Sở VH-TT, bên cạnh những mặt tích cực của đời sống nghệ thuật sôi nổi, vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái "tôi" cá nhân, thể hiện sự phản cảm trong nội dung, hình thức hoặc cách biểu đạt.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật (Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM) phát biểu tại họp báo.

Bối cảnh và chỉ đạo từ Thành ủy

Động thái này diễn ra sau khi Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM có công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn. Công văn đã nêu tên một số ca sĩ như HIEUTHUHAI, Pháo, Jack, B Ray vì các sản phẩm âm nhạc sử dụng ngôn ngữ bị cho là cẩu thả, phản cảm.

Thành ủy cũng đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái thuần phong mỹ tục, cổ xúy lối sống tiêu cực tham gia các chương trình, sự kiện của thành phố.

Quan điểm của cơ quan quản lý

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó trưởng Phòng Nghệ thuật Sở VH-TT TPHCM, cho biết một số tác phẩm, tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. "Các sản phẩm này không thể hiện vai trò định hướng thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ", bà Hằng nhấn mạnh.

Bà cũng thông tin rằng cơ quan quản lý đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm, bao gồm cả trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn, tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Ca sĩ Jack vướng ồn ào vì sử dụng ca từ bị đánh giá phản cảm.

Phương hướng xử lý trong thời gian tới

Sở VH-TT TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục có các biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm dựa trên quy định pháp luật. Đồng thời, Sở sẽ lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp với các tổ chức để giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của thành phố, việc lựa chọn nghệ sĩ sẽ được chú trọng. Ngoài năng lực chuyên môn, yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử sẽ là tiêu chí quan trọng. Động thái quyết liệt này đã nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia và dư luận, với mong muốn xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh.