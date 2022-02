TP.Vinh: Người dân đổ xô mua vàng ngày Thần Tài dù giá cao ngất ngưởng

Theo ghi nhận của P.V trong sáng 10/2 - ngày vía Thần Tài, hầu hết các tiệm vàng tại TP.Vinh đều chật kín người từ sáng sớm.

Tại TP.Vinh, ngay từ sáng sớm ngày 10/2, các tiệm vàng cũng đã thu hút rất đông khách hàng đến mua vàng ngày vía Thần Tài. Các lối đi đều chật kín người. Ảnh: Quang An

Đơn cử như tại đường Cao Thắng - nơi có nhiều tiệm trang sức nhất thành phố Vinh , lượng người vào mua vàng ước tính tăng gấp 10 lần so với ngày thường, các lối đi trong tiệm đều đông đúc, nhộn nhịp. Do là "ngày làm ăn" nên hầu hết các tiệm vàng đều tuyển thêm nhân viên, gọi thêm người nhà để phục vụ người dân, có tiệm còn thuê đội văn nghệ đóng ông Thần Tài để thu hút khách...

Sức mua tăng cao và người dân chủ yếu mua vàng lấy may với số lượng từ 1 - 5 chỉ. Ảnh: Q.A

Anh Nguyễn Văn Nam, phường Hồng Sơn cho biết: "Năm qua ảnh hưởng từ dịch bệnh nên công việc làm ăn không suôn sẻ, do đó, năm nay, nhân ngày Thần Tài tôi tranh thủ mua vàng để mong cầu may mắn trong dịp đầu năm mới. Với mục đích mua lấy may nên tôi chỉ mua 3 chỉ nhẫn tròn với giá trên 15 triệu thôi".

Theo khảo sát, do giá vàng đang nằm ở mức rất cao, cộng với việc thu nhập của người dân bị ảnh hưởng trong năm đại dịch, nên dù số người mua tăng vọt nhưng lượng vàng được mua thường giao động từ 1 - 5 chỉ lấy may, chủ yếu là nhẫn tròn, dây chuyền, ít người mua vàng miếng theo lượng...