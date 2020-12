Trả lại túi xách đầy tiền cho người phụ nữ bất cẩn

Công an xã Đại Đồng trao trả tài sản cho chị Nguyên.

Khoảng 11h ngày 24/12, Ban Công an xã Đại Đồng (Thanh Chương) nhận được đơn trình báo mất tài sản của chị Trần Thị Nguyên. Theo trình bày của chị Nguyên, trước đó 1 tiếng, chị có đến trụ sở UBND xã giao dịch. Khi dừng xe máy để vào, do lơ đễnh, chị Nguyên ngoắc chiếc túi xách vào xe của ai đó rồi quên mất, đi thẳng vào phòng làm việc trong ủy ban. Khi phát hiện quên xách theo túi thì người phụ nữ này cũng không nhớ đã treo vào xe của ai. Trong túi xách có 16 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân của chị Nguyên.Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo, Ban Công an xã đã trích xuất camera các nhà dân quanh khu vực để truy tìm chiếc xe như mô tả của chị Nguyên. Và xác định được túi xách treo trên xe của anh Nguyễn Phương Ngọc, là công dân của xã.“Khi chúng tôi có mặt tại nhà anh Ngọc thì thấy cháu bé con anh Ngọc đang ngồi chơi với chiếc túi xách. Lúc này anh Ngọc mới phát hiện mình vô tình mang túi xách chứa nhiều tài sản của người khác về. Anh Ngọc cho biết, khi xong việc ở ủy ban, khi lấy xe máy để về có phát hiện một chiếc túi xách treo gương trái xe, nghĩ là túi xách của con treo lúc sáng nên anh đưa về”, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho hay.Trước sự chứng kiến của gia đình anh Ngọc, Ban Công an xã kiểm tra túi xách thì thấy bên trong có 16 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân như mô tả của chị Nguyên.Chiều cùng ngày, toàn bộ tài sản đã được trao trả cho chị Nguyên. Sau khi nhận được tài sản, chị Nguyên đã có thư cảm ơn gửi tới Công an xã Đại Đồng.