Trà trộn vào tốp thợ khai thác keo ở khu vực biên giới để mua bán ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Rạng sáng ngày 21/5, Công an huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về bán lẻ cho “đầu nậu” ở các địa bàn, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1982), trú tại thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 122,175 gam ma túy đá, 01 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, 01 xe máy; 02 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Văn Công. Ảnh: Phạm Thuỷ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện Nguyễn Văn Công có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội về ma túy. Công là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng “cõng” 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng trốn khỏi nơi giam giữ nên tỏ ra rất tinh vi trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Công trà trộn vào tốp thợ khai thác cây keo tại khu vực biên giới, đồng thời lợi dụng việc thông thạo địa hình rừng núi để liên hệ, móc nối với đối tượng cộm cán bên kia biên giới mua ma túy, rồi đưa về bán lẻ, thu lời bất chính.

Đối tượng rất kín kẽ, nếu cảm thấy an toàn thì mới đồng ý bán ma túy cho khách và thực hiện giao dịch tại các khu vực nghĩa trang, đồng ruộng vào đêm muộn ít người qua lại.

Vì vậy, để vây bắt thành công, không để đối tượng lợi dụng thông thạo địa hình hòng phi tang tang vật và tẩu thoát, Ban chuyên án lên kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể để cất trọn mẻ lưới. Sau một thời gian kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng ngày 21/5, lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.