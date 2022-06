Trải nghiệm chèo SUP đón bình minh cực ‘chill’ trên biển Cửa Lò

SUP (Stand-up Paddleboarding) là tên một loại ván đứng có mái chèo, dùng để di chuyển trên mặt nước. Theo đó, môn chèo SUP hiện đại xuất hiện lần đầu tiên tại Hawaii từ những năm 1990. Với sự đơn giản, tiện lợi, linh hoạt, môn thể thao này nhanh chóng được phổ biến rộng rãi và được yêu thích ở khắp nơi trên thế giới. Không cần quá nhiều kỹ năng, chỉ với một chiếc SUP được bơm căng hơi và một mái chèo, người chơi có thể sẽ được tận hưởng cảm giác lướt trên mặt sóng một cách bồng bềnh, thú vị.