Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho can, phạm nhân

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành chứng kiến việc tổ chức tiêm tại Trại tạm giam. Theo đó, 100% can, phạm nhân đủ điều kiện sẽ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đây được coi là chủ trương thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các can, phạm nhân trong quá trình tiêm chủng, yêu cầu đầu tiên được đặt ra, đó là quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế, sự chỉ đạo của Bộ Công an và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Đảm bảo 100% can, phạm nhân đang giam giữ tại Trại tạm giam đủ điều kiện, tự nguyện đồng ý tham gia đều sẽ được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Ngay từ sáng sớm, công tác triển khai đã được tiến hành. Để tạo sự đồng thuận cao, giúp người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân hiểu và tự nguyện tham gia tiêm chủng, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho 100% can, phạm nhân về chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc tổ chức tiêm chủng; nâng cao nhận thức về tác hại của đại dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt nhấn mạnh đến lợi ích của việc tiêm chủng vắc-xin trong phòng, chống dịch Covid-19. Từ đó, các đối tượng trên đã tự nguyện đồng ý tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cũng như chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nội quy cơ sở giam giữ.



Tư vấn, kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc trước khi tiêm. Đặc biệt, với những đặc thù riêng của Trại tạm giam , đơn vị đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của can, phạm nhân, để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, đột xuất bất ngờ xảy ra trong quá trình tiêm chủng. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục cá biệt các can, phạm nhân nhận thức chưa đầy đủ về quyền và lợi ích của việc tiêm chủng để họ tự nguyện đăng ký tiêm chủng, từ đó họ chấp hành nghiêm quy trình tiêm chủng và nội quy cơ sở giam giữ. Trước khi tiêm chủng, các can, phạm nhân được tư vấn, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, nhịp tim... Bệnh viện Công an tỉnh phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm, sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ.