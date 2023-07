Trần Duy Khánh và con đường đến với trợ lý trọng tài FIFA

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cột mốc đáng nhớ

Chúng tôi có cuộc hẹn với trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh tại một quán cà phê nhỏ gần sân vận động Vinh. Lúc đó khoảng 10h sáng, trời Vinh nắng như đổ lửa, nhiệt độ lên đến 38 độ C, chưa kịp ngồi xuống ghế anh đã vội uống vơi cốc nước. “Em thông cảm, anh vừa tập về nên hơi háo nước” - trọng tài Trần Duy Khánh nói.

Chúng tôi hiểu nghề trọng tài cũng vất vả, gian khổ không thua kém bao nghề khác. Để vượt qua các kỳ kiểm tra thể lực, các trọng tài thường phải duy trì chế độ tập luyện đều đặn hằng ngày. Vào thời điểm gần với kỳ sát hạch sức khỏe của trọng tài FIFA, khối lượng tập luyện còn khốc liệt hơn.

“Trong kỳ thi sát hạch sức khỏe cho các trọng tài FIFA, các bài kiểm tra thể lực hết sức khốc liệt. Chúng tôi phải chạy hàng chục cây số dưới tiết trời khoảng 38 độ C. Chính vì vậy, hằng ngày tôi vẫn thường xuyên phải duy trì tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt như thế thì mới đảm bảo được thể lực cho các đợt kiểm tra” - anh Trần Duy Khánh bộc bạch.

Đó chỉ là một trong rất nhiều yếu tố mà trợ lý trọng tài FIFA phải khổ luyện. Để làm tốt vai trò phất cờ, mỗi trọng tài còn phải luôn ý thức tự trau dồi bản lĩnh, chuyên môn nghề nghiệp, cũng như nghiêm khắc với chính bản thân.

Trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh chia sẻ: “Với một trọng tài cấp quốc gia đã có nhiều năm trong nghề thì ngoài yếu tố chuyên môn, chúng tôi phải luôn duy trì được sự tập trung. Bởi trong một khoảng thời gian rất ngắn, được tính bằng giây, nếu trọng tài mất tập trung và đưa ra quyết định sai lầm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện trận đấu. Vậy nên, mỗi lần chúng tôi ra sân là một lần phải vượt qua được những áp lực”.

Trong 3 năm điều khiển giải V.League, trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá là một trong những trợ lý trọng tài có chuyên môn cao, không bị chi phối bởi bất cứ một tác động nào từ bên ngoài. Vậy nên năm 2019, trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh được ghi nhận và bổ nhiệm là trợ lý trọng tài FIFA.

“Khi đeo trên ngực logo trọng tài FIFA đem đến niềm tự hào rất lớn cho bản thân tôi, nhưng kèm theo đó cũng là những áp lực không nhỏ. Bởi lúc đó tôi phải luôn ý thức được bản thân đang đại diện cho trọng tài Quốc gia Việt Nam điều khiển các trận đấu quốc tế. Vì vậy, mình phải luôn cố gắng hạn chế những sai lầm không đáng có” - trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh chia sẻ.

Dù mới chỉ được tham gia phất cờ tại các giải trẻ thuộc hệ thống các giải trẻ châu Á, nhưng đó là những trải nghiệm đáng quý đối với anh. Bởi thông qua các trận đấu quốc tế như thế, Duy Khánh được va chạm với nhiều môi trường bóng đá khác nhau, được học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, thông qua đó chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt.

Sau 6 năm hoạt động trong môi trường bóng đá đỉnh cao, năm 2022 là cột mốc đáng nhớ đối với trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh. Anh được Ban tổ chức V.League và Ban Trọng tài VFF trao danh hiệu Cờ đồng của năm.

Trần Duy Khánh chia sẻ: “Đó là giây phút đáng nhớ trong đời làm nghề của tôi. Điều này mang đến sự hãnh diện, tự hào cho bản thân và cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai”.

Sự sắp đặt của số phận

Con đường đến với nghề trọng tài của Trần Duy Khánh cũng hết sức tình cờ. Từ nhỏ, Trần Duy Khánh đã có sở thích xem bóng đá và cũng vì thế mà hiểu khá rõ luật của bộ môn này. Lên đến lớp 11, trợ lý trọng tài sinh năm 1982 tham gia hoạt động ở Chi đoàn phường Lê Mao, TP Vinh. Cơ duyên để anh bước đến với nghề trọng tài cũng từ đây.

Anh hồi tưởng, năm 1998, phường Lê Mao tổ chức giải bóng đá giữa các khối trong phường. Duy Khánh lúc đó là Ủy viên Ban Chấp hành đoàn phường Lê Mao, vì thế anh có mặt để hỗ trợ cho các đội tham gia giải. Trong một trận đấu, do gặp phải vấn đề đột xuất nên trọng tài biên đã không có mặt. Vì thế, Ban tổ chức đã vận động các đoàn viên ai có khả năng có thể tham gia phất cờ. Rất nhanh, Trần Duy Khánh xung phong và đó là cơ duyên để anh bước đến nghề trọng tài.

“Tôi đến với nghề trọng tài như là một cơ duyên, là sự sắp đặt của số phận. Tôi đã rất may mắn vì được làm công việc mà mình yêu thích” - trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh nhớ lại.

Sau lần cầm cờ bất đắc dĩ đó, ông Nguyễn Mai Tú - một trọng tài ở Nghệ An đã phát hiện Duy Khánh hội tụ đầy đủ những tố chất, phong thái của một trọng tài chuyên nghiệp. Vì thế, ông đã vận động và dẫn dắt Duy Khánh đi theo con đường này.

Những năm sau đó, khi rời ghế nhà trường, Duy Khánh quyết định bước chân vào nghề trọng tài. Các giải phong trào lớn nhỏ ở tỉnh Nghệ An, Duy Khánh đều góp mặt và tạo được ấn tượng tốt trong giới thể thao tỉnh nhà. Năm 2008, sau khi hoàn thành lớp sơ cấp trọng tài do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, anh tiếp tục tham gia lớp nâng cao. Con đường bước đến vai trò trọng tài chuyên nghiệp của Duy Khánh cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Sau 8 năm theo đuổi nghề, tạo được nhiều ấn tượng với Ban trọng tài Quốc gia, trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh chính thức được tham gia vào Giải Bóng đá cao nhất Việt Nam.

Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với Duy Khánh mà là niềm tự hào của thể thao Nghệ An nói chung và trọng tài Nghệ An nói riêng bởi để đứng được vào hàng ngũ của trọng tài V.League không phải là điều dễ dàng. Giải đấu đòi hỏi các trọng tài phải luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ. Minh chứng rõ nhất khi hiện nay Nghệ An chỉ có 2 trọng tài được điều khiển các trận đấu tại V.League, đó là trọng tài Nguyễn Đình Thái và trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh.

Trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh chia sẻ: “Nếu được chọn lựa lại tôi vẫn theo đuổi nghề này. Đây không phải là nghề mang đến sự giàu sang, nhưng lại cho tôi được sống đúng với niềm đam mê, luôn có cảm hứng để theo đuổi nó”.

Hiện nay, không nhiều người muốn chọn nghề trọng tài, bởi ở đó phải đối diện với rất nhiều thử thách. Chỉ có những ai thật sự thấy yêu thích, đam mê thì mới có thể tỏa sáng trên con đường này. Trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh là người như thế. Hy vọng anh sẽ tiếp tục giữ được ngọn lửa với nghề, là tấm gương cho đội ngũ trọng tài trẻ Nghệ An.