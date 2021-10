Trăn trở với làng nghề tiểu thủ công

Những khó khăn

Thời điểm cao nhất, Nghệ An có 114 làng nghề và hàng chục làng có nghề. Trong đó, 80 làng nghề truyền thống được phục hồi và hơn 30 làng nghề được du nhập mới. Đó là nhờ tỉnh có Nghị quyết 06 về phát triển làng nghề, kèm theo đó HĐND tỉnh và UBND tỉnh cũng có một số chính sách hỗ trợ phát triển các ngành nghề, làng nghề tiểu thủ công phát triển. Cùng thời điểm, Chính phủ có Nghị định số 52/2018/NĐ- CP với các chính sách hỗ trợ khá cởi mở, nên các làng nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) các tỉnh cũng có sự chuyển mình và đột phá, qua đó tạo dấu ấn và sinh khí mới cho ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nước ta.

Vũ điệu làng nghề bánh đa Đô Lương. Ảnh: Tư liệu (Báo Nghệ An)

Tuy nhiên, do những bất cập nội tại, nên sau một thời gian phát triển theo chiều rộng, tình hình các làng nghề tiểu thủ công nghiệp Nghệ An đã bộc lộ những hạn chế. Tại huyện Nghi Lộc, ngoại trừ các làng nghề bánh cốm Đông Thuận, bún bánh Hậu Hòa, xã Nghi Trung, hoặc làng nghề hương thẻ Tây Lân đang hoạt động khá một chút, thì số còn lại hoạt động cầm chừng, tồn tại èo uột; ví dụ như làng nghề sửa chữa,ở xã Nghi Thiết, nay do nghề cá khó khăn nên suy giảm rõ...