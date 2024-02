Trang bị F-16 cho Ukraine có thể gây ra chiến tranh hạt nhân

Một quảng cáo kêu gọi trang bị cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva vào tháng 7 năm 2023. Ảnh: Getty

Các quốc gia thành viên NATO hiện đang đào tạo phi công Ukraine vận hành F-16 trước đợt chuyển giao máy bay dự kiến. Kiev đã yêu cầu mua máy bay chiến đấu của phương Tây trong nhiều tháng qua với lý do cần để đối phó với ưu thế trên không của Nga.

“Một cuộc xung đột hạt nhân bùng phát vô cớ, không chủ ý không phải là thứ có thể loại bỏ, đó là lý do tại sao tất cả những âm mưu xung quanh Ukraine đều nguy hiểm”, ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn rộng rãi với các nhà báo Nga, được TASS dẫn lời ngày 22/2. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga cho rằng máy bay do Mỹ thiết kế có thể là tác nhân kích hoạt, đồng thời lưu ý, Kiev muốn có chúng dù không có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành. “Vậy nếu một trong những chiếc máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO (trong một nhiệm vụ liên quan Ukraine) – đó sẽ là gì? Một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo”, ông nói. “Diễn biến như vậy thậm chí có thể không được lãnh đạo NATO và Mỹ chấp thuận”.

Các quan chức Nga trước đó đã cảnh báo việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề vì các máy bay này có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân.

Ông Medvedev cho hay cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và các đồng minh không đến mức buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân, nhưng mô tả nó còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông nói thêm, đồng hồ ngày tận thế “đang chạy” và đã “tăng tốc đáng kể”. Đồng hồ ngày tận thế - một đại diện cho khả năng xảy ra thảm họa toàn cầu được bản tin của các nhà khoa học nguyên tử duy trì - hiện chỉ còn 90 giây đến nửa đêm, đã tăng thêm 10 giây vào năm ngoái. Đồng hồ được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1947, khi nó được cài ở 23h53. Thời điểm lạc quan nhất của nó là vào những năm 1990, khi còn 17 phút nữa mới đến nửa đêm. Thời điểm hiện tại là thời điểm gần nhất từ trước đến nay với nửa đêm hay ‘ngày tận thế’./.